Слетел за две секунды: аттракцион в парке развлечений в Индии рухнул на землю (видео)

В результате инцидента пострадали 11 человек. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для получения необходимой помощи.

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В Индии на территории тематического парка ужасов аттракцион обрушился на землю, что привело к ранению одиннадцати человек. Об этом сообщает Ladbible.

При исправной работе этот аттракцион предназначен для подъема людей на высоту в несколько этажей. Затем круглая платформа начинает вращаться вокруг оси, чтобы обеспечить пассажирам на верхушке прекрасный 360-градусный обзор.

По завершении поездки аттракцион должен был внезапно опуститься на землю внизу, а затем замедлиться в нужный момент. Однако на этот раз машина не смогла замедлиться и столкнулась с землей всего за 2 секунды.

Машина не смогла замедлиться и столкнулась с землей всего за 2 секунды

В результате инцидента пострадали 11 человек. Они были доставлены в ближайшую больницу для получения необходимой помощи.

Согласно информации полиции, случившееся произошло из-за обрыва троса во время поездки. Это привело к отделению вращающейся платформы, на которой находились все присутствующие, от центральной колонны. В итоге конструкция с людьми рухнула на землю.

В результате инцидента пострадали 11 человек

Ранее Фокус писал, что в Таиланде у туриста оборвался трос во время прыжка с моста. Мужчина смог прийти в сознание уже находясь под водой, после чего он выбрался на поверхность, где ему предоставили необходимую помощь. Несчастный случай был запечатлен на видео.

Также сообщалось, что в Африке во время сафари крокодил украл холодильник у туристов. Они наблюдали за действиями животного из безопасного места, рядом со своей машиной. Хищник заметил синий контейнер и схватил его челюстью, быстро вернувшись к воде.