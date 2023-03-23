Злетів за дві секунди: атракціон у парку розваг в Індії звалився на землю (відео)

Внаслідок інциденту постраждали 11 людей. Усіх постраждалих було доставлено до найближчої лікарні для отримання необхідної допомоги.

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В Індії на території тематичного парку жахів атракціон обрушився на землю, що призвело до поранення одинадцяти людей. Про це повідомляє Ladbible.

При справній роботі цей атракціон призначений для підйому людей на висоту на кілька поверхів. Потім кругла платформа починає обертатися навколо осі, щоб забезпечити пасажирам на верхівці чудовий 360 градусний огляд.

По завершенні поїздки атракціон мав раптово опуститися на землю внизу, а потім сповільнитись у потрібний момент. Однак цього разу машина не змогла сповільнитись і зіткнулася із землею всього за 2 секунди.

Машина не змогла сповільнитись і зіткнулася із землею всього за 2 секунди

Внаслідок інциденту постраждали 11 людей. Вони були доставлені до найближчої лікарні для отримання необхідної допомоги.

За інформацією поліції, те, що сталося, відбулосся через обрив троса під час поїздки. Це призвело до відокремлення платформи, що обертається, на якій знаходилися всі присутні, від центральної колони. У результаті конструкція з людьми впала на землю.

Внаслідок інциденту постраждали 11 осіб

Раніше Фокус писав, що у Таїланді у туриста обірвався трос під час стрибка з мосту. Чоловік зміг прийти до тями вже перебуваючи під водою, після чого він вибрався на поверхню, де йому надали необхідну допомогу. Нещасний випадок було знято на відео.

Також повідомлялося, що в Африці під час сафарі крокодил вкрав холодильник у туристів. Вони спостерігали за діями тварини із безпечного місця, поряд зі своєю машиною. Хижак помітив синій контейнер і схопив його щелепою, швидко повернувшись до води.