Протесты во Франции: в Бордо неизвестные подожгли здание мэрии (видео)

На место происшествия прибыли мэр города Пьер Юрмик и префект Жиронды Этьеном Гио. В результате инцидента полиция задержала одного человека.

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Вечером 23 марта протестующие подожгли здание во французском городе Бордо. Об этом пишет France Bleu.

В материале сказано, что загорелась дверь мэрии. Пожарная бригада быстро взяла ситуацию под контроль и ликвидировала пожар.

По словам журналистов, мэр города Пьер Юрмик прибыл на место инцидента вместе с префектом Жиронды Этьеном Гио, чтобы оценить ущерб.

Сообщается, что полиция арестовала одного человека, однако виновников поджога пока не назвали.

В сети также распространяют видео с места событий.

Протестующие во Франции подожгли здание мэрии в Бордо

Протесты во Франции

Протесты во Франции начались 19 марта. Французы вышли на улицы, чтобы высказать своей несогласие с повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным Министерства внутренних дел страны, на улицах тогда находилось более 1,12 миллиона человек.

Также французские СМИ писали, что из-за забастовок в Париже скопилось 10 тонн мусора. Так, в связи с протестами коммунальщики уже более 10 дней не выход на работу. За это время на улицах Парижа скопилось столько мусора, что для его утилизации власти предлагают задействовать армию.