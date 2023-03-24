Протести у Франції: у Бордо невідомі підпалили будівлю мерії (відео)

На місце події прибули мер міста П'єр Юрмік та префект Жиронди Етьєном Гіо. Внаслідок інциденту поліція затримала одну людину.

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Увечері 23 березня протестувальники підпалили будинок у французькому місті Бордо. Про це пише France Bleu.

У матеріалі сказано, що загорілися двері мерії. Пожежна бригада швидко взяла ситуацію під контроль та ліквідувала пожежу.

За словами журналістів, мер міста П'єр Юрмік прибув на місце інциденту разом із префектом Жиронди Етьєном Гіо, щоб оцінити збитки.

Повідомляється, що поліція заарештувала одну людину, проте винуватців підпалу поки що не назвали.

У мережі також розповсюджують відео з місця подій.

Протестувальники у Франції підпалили будівлю мерії у Бордо

Протести у Франції

Протести у Франції розпочалися 19 березня. Французи вийшли на вулиці, щоб висловити свою незгоду з підвищенням пенсійного віку з 62 до 64 років. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, на вулицях тоді було понад 1,12 мільйона осіб.

Також французькі ЗМІ писали, що через страйки в Парижі зібралося 10 тонн сміття. Так, через протести комунальники вже понад 10 днів не вихід на роботу. За цей час на вулицях Парижа зібралося стільки сміття, що для його утилізації влада пропонує задіяти армію.