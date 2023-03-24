Помогли российские агенты: в Италии из-под ареста сбежал сын губернатора РФ, — СМИ

Артем Усс, которого должны были экстрадировать в США, обвиняется в причастности к глобальной сети, которая использовала американские технологии для поддержки войны России против Украины.

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Задержанный в Италии сын губернатора Краснодарского Края Александра Усса бизнесмен Артем Усс 23 марта сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Перед этим местный суд одобрил его экстрадицию в США, где мужчину обвиняют в продаже технологий и поддержке режима Владимира Путина. Об этом сообщает издание Bloomberg 23 марта.

"Мы можем подтвердить, что Артему Уссу удалось сбежать, и мы шокированы этим", — сказал журналистам по телефону один из его адвокатов в Италии.

По словам правозащитника, команда юристов российского бизнесмена все еще планирует обжаловать решение миланского суда, утвердившего экстрадицию.

Прокуратура США обвиняет Артема Усса в причастности к глобальной сети, которая использовала американские технологии для поддержки войны России против Украины.

Правозащитник Владимир Осечкин и основатель издания Gulagu.net рассказал, что получил информацию от осведомителей в российских спецслужбах о том, что Усс сбежал с помощью российских агентов.

Подозреваемый был арестован в 2022 году в Милане по обвинению в том, что он и его сообщники обманывали США и нарушали санкции, продавая секретные технологии, а также попавшую под санкции венесуэльскую нефть.

Напомним, 28 октября сообщалось, что в РФ объявили в розыск Артема Усса. Российские правоохранители обвиняют его в отмывании денежных средств в составе организованной группы в особо крупном размере. В родной стране ему грозит до семи лет тюрьмы.

17 октября Артема Усса арестовали в Италии по запросу США. Вместе с ним под стражей оказались еще четыре россиянина: Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков –– их подозревают в отмывании денег с помощью криптовалюты.