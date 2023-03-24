Допомогли російські агенти: в Італії з-під арешту втік син губернатора РФ, — ЗМІ

Артема Усса, якого мали екстрадувати до США, звинувачують у причетності до глобальної мережі, яка використовувала американські технології для підтримки війни Росії проти України.

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Затриманий в Італії син губернатора Краснодарського краю Олександра Усса бізнесмен Артем Усс 23 березня втік із-під домашнього арешту в Мілані. Перед цим місцевий суд схвалив його екстрадицію до США, де чоловіка звинувачують у продажу технологій та підтримці режиму Володимира Путіна. Про це повідомляє видання Bloomberg 23 березня.

"Ми можемо підтвердити, що Артему Уссу вдалося втекти, і ми шоковані цим", — сказав журналістам один з його адвокатів в Італії.

За словами правозахисника, команда юристів російського бізнесмена все ще планує оскаржити рішення міланського суду, який затвердив екстрадицію.

Прокуратура США звинувачує Артема Усса у причетності до глобальної мережі, яка використала американські технології для підтримки війни Росії проти України.

Правозахисник Володимир Осєчкін та засновник видання Gulagu.net розповів, що отримав інформацію від інформаторів у російських спецслужбах про те, що Усс втік за допомогою російських агентів.

Підозрюваного заарештували в 2022 році в Мілані за звинуваченням у тому, що він і його спільники обманювали США і порушували санкції, продаючи секретні технології, а також венесуельську нафту, що потрапила під санкції.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що в РФ оголосили у розшук Артема Усса. Російські правоохоронці звинувачують його у відмиванні коштів у складі організованої групи в особливо великому розмірі. У рідній країні йому загрожує до семи років ув'язнення.

17 жовтня Артема Усса заарештували в Італії на запит США. Разом із ним під вартою опинилися ще чотири росіянини: Юрій Орєхов, Світлана Кузургашева, Тимофій Телегін і Сергій Туляков — їх підозрюють у відмиванні грошей за допомогою криптовалюти.