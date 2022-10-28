У РФ оголосили в розшук сина красноярського губернатора, його звинувачують у відмиванні грошей у США

Артем Усс із партнерами закуповував у Сполучених Штатах військові технології для війни проти України. Раніше росіянина заарештували в Італії, американська сторона домагається його екстрадиції.

Related video

Міщанський суд Москви оголосив у розшук сина губернатора Красноярського краю Артема Усса за підозрою у відмиванні коштів. Про це пише російське агентство "РИА Новости" з посиланням на відомчу базу розшукуваних МВС Росії.

Як уточнюється, Уссу ставиться в провину відмивання коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом у складі організованої групи в особливо великому розмірі. Максимальне покарання за цією статтею передбачає сім років позбавлення волі та штраф у розмірі 1 млн рублів (600 тис. грн).

Що цьому передувало?

17 жовтня Артема Усса заарештували в Італії на запит США. Сина красноярського губернатора, а також ще чотирьох росіян — Юрія Орєхова, Світлану Кузургашеву, Тимофія Телегіна та Сергія Тулякова — підозрюють у відмиванні грошей за допомогою криптовалюти.

Видання DW раніше повідомляло, що росіяни за допомогою німецької транспортної компанії закуповували та доставляли до Росії військові технології подвійного призначення, зокрема напівпровідники, електроніку та супутникове обладнання, які могли використовуватись для війни проти України.

Наразі американська сторона домагається екстрадиції затриманого Усса.

Як пише посольство РФ в Італії, протягом 45 днів США зобов'язані надати італійському правосуддю матеріали справи, які мають бути розглянуті протягом шести місяців.

22 жовтня у суді Усс відмовився від екстрадиції до США.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков раніше заявив журналістам, що російські дипломати братимуть участь у захисті інтересів затриманого в Італії громадянина РФ.

Нагадаємо, у РФ порушили кримінальну справу за образу українців через пост у соцмережах. Жителя Омська звинувачують у тому, що він розмістив у соцмережі "ВКонтакте" публікацію, яка містить образи за національною ознакою.