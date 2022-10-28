В РФ объявили в розыск сына красноярского губернатора, его обвиняют в отмывании денег в США

Артем Усс с партнерами закупал в Соединенных Штатах военные технологии для войны против Украины. Ранее россиянина арестовали в Италии, американская сторона добивается его экстрадиции.

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Мещанский суд Москвы объявил в розыск сына губернатора Красноярского края Артема Усса по подозрению в отмывании денежных средств. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых МВД России.

Как уточняется, Уссу вменяется отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей (600 тыс. грн).

Что этому предшествовало?

17 октября Артема Усса арестовали в Италии по запросу США. Сына красноярского губернатора, а также еще четырех россиян –– Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова –– подозревают в отмывании денег с помощью криптовалюты.

Издание DW ранее сообщало, что россияне при помощи немецкой транспортной компании закупали и доставляли в Россию военные технологии двойного назначения, в том числе полупроводники, электронику и спутниковое оборудование, которые могли использоваться для войны против Украины.

В настоящее время американская сторона добивается экстрадиции задержанного Усса.

Как пишет посольство РФ в Италии, в течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев.

22 октября в суде Усс отказался от экстрадиции в США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что российские дипломаты будут принимать участие в защите интересов задержанного в Италии гражданина РФ.

Напомним, в РФ возбудили уголовное дело за оскорбление украинцев из-за поста в соцсетях. Жителя Омска обвиняют в том, что он разместил в соцсети "ВКонтакте" публикацию, содержащую оскорбления по национальному признаку.