Казни, голод и насилие: правозащитники рассказали о жизни в северокорейских тюрьмах

Правозащитная организация Korea Future сообщила, что в тюрьмы бросают людей, в которых Ким Чен Ын видит угрозу. Некоторым северокорейским гражданам пришлось поедать насекомых, чтобы не умереть от голода в заключении.

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Бывшие заключенные в Северной Корее, которым удалось сбежать из тоталитарной страны, рассказали о том, какие условия в тюрьмах. По их словам, там проходили внесудебные казни, изнасилования, принудительные аборты, пытки. Им почти не давали еды, поэтому некоторым заключенным приходилось поедать насекомых. Эти свидетельства людей легли в основу нового отчета правозащитной организации Korea Future, передает американский телеканал CNN 24 марта.

Правозащитники провели сотни интервью с выжившими свидетелями преступлений, которые смогли сбежать из страны. Они также получили официальные документы и спутниковые снимки.

"По сравнению с советским ГУЛАГом пенитенциарная система (Северной Кореи) не предназначена для содержания и реабилитации лиц, приговоренных судом, в безопасных и гуманных учреждениях… Это сделано для того, чтобы изолировать от общества людей, чье поведение противоречит поддержанию исключительной власти верховного лидера Ким Чен Ына", — сказано в сообщении организации.

Korea Future удалось найти 206 мест содержания под стражей в каждой провинции Северной Кореи. По их информации, нарушения совершаются лично высокопоставленными чиновниками, вплоть до генерал-майоров.

В отчете организация освещает преступления северокорейских спецслужб над собственными жителями. Например, три человека были брошены в тюрьму после их попытки пересечь границу. Одну из них женщину заставили сделать аборт на седьмом или восьмом месяце беременности. А другому мужчине давали всего 80 граммов кукурузы в день, в результате чего его вес упал с 60 килограммов до 37 килограммов в течение месяца. Ему пришлось поедать тараканов и грызунов, чтобы дополнять свой рацион.

Другие выжившие рассказали CNN, что ели корм для животных и стали очень худыми. Они стали свидетелями изнасилований и жестоких избиений.

Кроме того, ООН в своем расследовании пришла к такому же выводу, что и правозащитники. В докладе организации по правам человека сказано, что, например, женщины, которых содержат в лагерях для политических заключенных, подвергались пыткам и жестокому обращению, принудительному труду и сексуальному насилию со стороны северокорейских чиновников.

Напомним, 4 марта CNN сообщал, что Северной Кореи грозит массовый голод. Эксперты считают, что КНДР достигла наихудшей точки с 1990-х, когда голод в совокупности с экономическим кризисом убил сотни тысяч человек.

2 марта журналисты писали, что Ким Чен Ын строит роскошный ресторан в Пхеньяне, где будут подавать блюда из собачатины. Он строится в эксклюзивном районе столицы КНДР на берегу реки Тэдонган.