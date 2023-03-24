Страти, голод і насильство: правозахисники розповіли про життя в північнокорейських в'язницях

Правозахисна організація Korea Future повідомила, що у в'язниці кидають людей, у яких Кім Чен Ин бачить загрозу. Деяким північнокорейським громадянам довелося поїдати комах, щоб не померти з голоду в ув'язненні.

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Колишні ув'язнені у Північній Кореї, яким вдалося втекти з тоталітарної країни, розповіли про те, які умови у в'язницях. За їхніми словами, там відбувалися позасудові страти, зґвалтування, примусові аборти, тортури. Їм майже не давали їжі, тож деяким ув'язненим доводилося поїдати комах. Ці свідчення людей стали основою нового звіту правозахисної організації Korea Future, передає американський телеканал CNN 24 березня.

Правозахисники провели сотні інтерв'ю зі свідками злочинів, які вижили і змогли втекти з країни. Вони також отримали офіційні документи та супутникові знімки.

"Порівняно з радянським ГУЛАГом пенітенціарна система (Північної Кореї) не призначена для утримання та реабілітації осіб, засуджених судом, у безпечних і гуманних установах… Це зроблено для того, щоб ізолювати від суспільства людей, чия поведінка суперечить підтримці виключної влади верховного лідера Кім Чен Ина", — йдеться у повідомленні організації.

Korea Future вдалося знайти 206 місць утримання під вартою в кожній провінції Північної Кореї. За їхньою інформацією, порушення вчиняються особисто високопоставленими чиновниками, аж до генерал-майорів.

У звіті організація висвітлює злочини північнокорейських спецслужб над власними жителями. Наприклад, три людини були кинуті до в'язниці після їхньої спроби перетнути кордон. Одну з них жінку змусили зробити аборт на сьомому або восьмому місяці вагітності. А іншому чоловікові давали всього 80 грамів кукурудзи на день, унаслідок чого його вага зменшилася з 60 кілограмів до 37 кілограмів через місяць. Йому довелося поїдати тарганів і гризунів, щоб доповнювати свій раціон.

Інші вцілілі розповіли CNN, що їли корм для тварин і стали дуже худими. Вони стали свідками зґвалтувань і жорстоких побиттів.

Крім того, ООН у своєму розслідуванні дійшла такого самого висновку, що й правозахисники. У доповіді організації з прав людини зазначено, що, наприклад, жінки, яких утримують у таборах для політичних в'язнів, зазнавали тортур і жорстокого поводження, примусової праці та сексуального насильства з боку північнокорейських чиновників.

Нагадаємо, 4 березня CNN повідомляла, що Північній Кореї загрожує масовий голод. Експерти вважають, що КНДР досягла найгіршої точки з 1990-х, коли голод разом із економічною кризою вбив сотні тисяч людей.

2 березня журналісти писали, що Кім Чен Ин будує розкішний ресторан у Пхеньяні, де будуть подавати страви із собачатини. Він будується у ексклюзивному районі столиці КНДР на березі річки Тедонган.