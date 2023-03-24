В США детям и подросткам запретили использовать соцсети по ночам

Новый закон вступит в силу 1 марта 2024 года. Он предусматривает комендантский час для социальных сетей, во время которого блокируется доступ детей к ним с 22:30 до 06:30, если только это не разрешено их родителями.

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Юта стала первым штатом США, который потребовал от компаний, работающих в социальных сетях, получать согласие родителей на использование детьми их приложений и проверять, что пользователям не менее 18 лет. Об этом сообщает BBC News.

Губернатор штата Спенсер Кокс заявил, что он подписал соответствующий закон для защиты молодежи в штате.

Это даст родителям полный доступ к аккаунтам их детей в интернете, включая личные сообщения. Такой шаг предпринят на фоне растущей обеспокоенности по поводу влияния социальных сетей на психическое здоровье детей.

Согласно принятым мерам, для создания детьми аккаунтов в таких приложениях, как Instagram, Facebook и TikTok, потребуется явное согласие родителей или опекунов.

Новый закон вступит в силу 1 марта 2024 года

"Это первый законопроект такого рода в США. Юта является лидером в этом вопросе", – говорит Кокс.

Закон вступит в силу 1 марта 2024 года. Он предусматривает комендантский час для социальных сетей, который блокирует доступ детей к ним с 22:30 до 06:30, если только это не разрешено их родителями. Также будут ограничены некоторые виды рекламы. Ожидается, что некоторые пострадавшие предприятия будут оспаривать это постановление в суде.

Губернатор Кокс обосновал закон тем, что использование социальных платформ может привести к психологическим проблемам среди молодежи.

Подобные правила рассматриваются в четырех других штатах, возглавляемых республиканцами — Арканзасе, Техасе, Огайо и Луизиане — и в Нью-Джерси, возглавляемом демократами.

Ранее Фокус писал, что американский штат впервые запретил таблетки для абортов. С 1 июля вступит в силу новый закон штата Вайоминг о таблетках для аборта, который запрещает "назначать, отпускать, распространять, продавать или использовать любые лекарства с целью обеспечения или проведения аборта".

Также сообщалось, что в США хотят создать плавучую клинику, чтобы обойти запрет абортов. На специальном корабле смогут прерывать беременность за границами штатов, а также будут обеспечивать американцев контрацептивами.