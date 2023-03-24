У США дітям і підліткам заборонили використовувати соцмережі вночі

Новий закон набуде чинності 1 березня 2024 року. Він передбачає комендантську годину для соціальних мереж, під час якої блокується доступ дітей до них із 22:30 до 06:30, якщо тільки це не дозволили їхні батьки.

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Юта стала першим штатом США, який вимагає від компаній, що працюють у соціальних мережах, отримувати згоду батьків на використання дітьми їхніх застосунків і перевіряти, що користувачам не менше 18 років. Про це повідомляє BBC News.

Губернатор штату Спенсер Кокс заявив, що він підписав відповідний закон для захисту молоді в штаті.

Це дасть батькам повний доступ до облікових записів їхніх дітей в інтернеті, включаючи особисті повідомлення. Такий крок зробили на тлі зростання стурбованості щодо впливу соціальних мереж на психічне здоров'я дітей.

Відповідно до вжитих заходів, для створення дітьми облікових записів у таких застосунках як Instagram, Facebook і TikTok буде потрібна явна згода батьків або опікунів.

Новий закон набуде чинності 1 березня 2024 року

"Це перший законопроєкт такого роду в США. Юта є лідером у цьому питанні", — каже Кокс.

Закон набуде чинності 1 березня 2024 року. Він передбачає комендантську годину для соціальних мереж, яка блокує доступ дітей до них із 22:30 до 06:30, якщо тільки це не дозволили їхні батьки. Також буде обмежено деякі види реклами. Очікується, що деякі постраждалі підприємства оспорюватимуть цю ухвалу в суді.

Губернатор Кокс обґрунтував закон тим, що використання соціальних платформ може призвести до психологічних проблем серед молоді.

Подібні правила розглядаються в чотирьох інших штатах, очолюваних республіканцями, — Арканзасі, Техасі, Огайо та Луїзіані — і в Нью-Джерсі, очолюваному демократами.

Раніше Фокус писав, що американський штат уперше заборонив таблетки для абортів. Із 1 липня набуде чинності новий закон штату Вайомінг про таблетки для аборту, який забороняє "призначати, відпускати, розповсюджувати, продавати або використовувати будь-які ліки з метою забезпечення або проведення аборту".

Також повідомлялося, що в США хочуть створити плавучу клініку, щоб обійти заборону абортів. На спеціальному кораблі зможуть переривати вагітність за межами штатів, а також забезпечуватимуть американців контрацептивами.