Земля и люксовые квартиры: у секретаря Путина нашли тайной недвижимости на миллионы

По данным расследования, Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой пользуется имуществом более чем на 1,7 млрд рублей (более 20 млн долларов).

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У пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова обнаружилась 113-метровая квартира в Нововаганьковском переулке 22, вблизи от дома правительства. Об этом сообщает проект "Можем объяснить".

Адрес Пескова нашли в одной из баз столичной недвижимости. Здание находится недалеко от дома правительства, где Песков работал в 2008-2012 годах. Жилье похожей площади продается в этом доме за 68 млн рублей. Также чиновник владеет квартирой площадью 112 квадратных метров, ее адрес неизвестен.

"Только эти объекты официально находятся в собственности Пескова. Но домов у него значительно больше. Песков живет в основном в особняке на Новорижском шоссе — там его жена Татьяна Навка купила два земельных участка и два особняка. Песков в своей декларации отмечает, что пользуется этим имуществом. ФБК оценивал жилье на Новой Риге в 20 млн долларов — то есть 1,2 млрд руб. по тогдашнему курсу", — пишет издание.

У Пескова нашли имущества на $22 млн

Кроме того, жена Пескова владеет пятикомнатной квартирой в ЖК "Коперник" на Большой Якиманке. Жилье чуть меньшей площади продается там за 285 млн рублей. У фигуристки также есть 108-метровая квартира в люксовом ЖК Polyanka Plaza (стоимость около 100 млн рублей).

Общая стоимость квартир и двух особняков с землей — более 1,7 млрд. Но в Росреестре владельцы этого имущества сейчас скрыты — спикер Путина решил спрятать жилье от посторонних глаз, как и многие другие чиновники.

Тем временем, 15 марта у семьи российского пропагандиста Владимира Соловьева обнаружилась новая вилла на озере Комо, которая зарегистрирована на его мать — Ирину Соловьеву.

В январе 2021 было опубликовано расследование о роскошном дворце президента РФ и коррупционных схемах его окружения.