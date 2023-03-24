Земля та люксові квартири: у секретаря Путіна знайшли таємної нерухомості на мільйони

За даними розслідування, Дмитро Пєсков із дружиною Тетяною Навкою користується майном більш ніж на 1,7 млрд рублів (понад 20 млн доларів).

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У прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова виявилася 113-метрова квартира в Нововаганьківському провулку, 22, поблизу будинку уряду. Про це повідомляє проект "Можемо пояснити".

Адреса Пєскова знайшли в одній із баз столичної нерухомості. Будівля знаходиться неподалік будинку уряду, де Пєсков працював у 2008-2012 роках. Житло схожої площі продається в цьому будинку за 68 млн рублів. Також чиновник має квартиру площею 112 квадратних метрів, її адреса невідома.

"Тільки ці об'єкти офіційно перебувають у власності Пєскова. Але будинків у нього значно більше. Пєсков живе в основному в маєтку на Новоризькому шосе — там його дружина Тетяна Навка купила дві земельні ділянки та два маєтки. Пєсков у своїй декларації зазначає, що користується цим майном. ФБК оцінював житло на Новій Ризі у 20 млн доларів — тобто 1,2 млрд руб. за тодішнім курсом ", — пише видання.

У Пєскова знайшли майна на $22 млн

Крім того, дружина Пєскова володіє п'ятикімнатною квартирою в ЖК "Коперник" на Великій Якиманці. Житло трохи меншої площі продається там за 285 млн рублів. У фігуристки також є 108-метрова квартира в люксовому ЖК Polyanka Plaza (вартість близько 100 млн рублів).

Загальна вартість квартир і двох маєтків із землею — понад 1,7 млрд. Але в Росреєстрі власники цього майна зараз приховані — речник Путіна вирішив сховати житло від сторонніх очей, як і багато інших чиновників.

Водночас 15 березня в родини російського пропагандиста Володимира Соловйова виявилася нова вілла на озері Комо, яка зареєстрована на його матір Ірину Соловйову.

У січні 2021 було опубліковано розслідування про розкішний палац президента РФ і корупційні схеми його оточення.