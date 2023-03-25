"Будут судить его": Лукашенко подписал закон о смертной казни для себя, — журналист

По мнению главного редактора "Еврорадио" Павла Свердлова, если в Минске будет избран новый лидер и политик не успеет скрыться в условном Ростове — над Лукашенко начнется суд по принятым ним же правилам.

Related video

Известный в Беларуси журналист заявил, что Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за государственную измену исключительно для себя. Об этом главный редактор Еврорадио Павел Свердлов рассказал в интервью "Radio NV" 23 марта.

"Мы считаем, сам Лукашенко подписал закон для себя. Потому что в случае, если перемены произойдут и он каким-то образом не успеет скрыться в каком-то новом Ростове-на-Дону или в реальном Ростове-на-Дону… То тогда, естественно, за госизмену и за все, что он сделал за уже почти 30 лет нахождения у власти, будут судить его", — говорит журналист.

При этом, Павел Свердлов отмечает, что если в Беларусь придет новая демократическая власть, тогда Александра Лукашенко не отправят на расстрел, ведь одним из первых решений преемника будет мораторий на смертную казнь.

Есть в ситуации с принятым законом и обратная сторона медали: "Этот закон, конечно, может быть направлен против тех, кто чинил преступления против прав человека в Беларуси в последние годы", — сказал он.

Смертная казнь в Беларуси: что известно

9 марта текущего года Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни для тех, кто совершит государственную измену. Коснется это в первую очередь чиновников и военнослужащих Беларуси. Как отметили в пресс-службе главы государства, направлены такие действия на то, чтобы остановить экстремистскую и антигосударственную деятельность.

21 февраля сообщалось, что Палата представителей Беларуси ввела смертную казнь для военных за госизмену. Изменения в законодательство вносятся "в целях сдерживания деструктивных элементов, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству".