"Судитимуть його": Лукашенко підписав закон про смертну кару для себе, — журналіст

На думку головного редактора "Єврорадіо" Павла Свердлова, якщо в Мінську оберуть нового лідера, і політик не встигне сховатися в умовному Ростові, над Лукашенком розпочнеться суд за прийнятими ним же правилами.

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Відомий у Білорусі журналіст заявив, що Олександр Лукашенко підписав закон про смертну кару за державну зраду виключно для себе. Про це головний редактор Єврорадіо Павло Свердлов розповів в інтерв'ю "Radio NV" 23 березня.

"Ми вважаємо, що сам Лукашенко підписав закон для себе. Тому, що в разі, якщо зміни відбудуться і він якимось чином не встигне сховатися в якомусь новому Ростові-на-Дону або в реальному Ростові-на-Дону… То тоді, звичайно ж, за держзраду і за все, що він зробив за вже майже 30 років перебування при владі, судитимуть його", — каже журналіст.

При цьому, Павло Свердлов зазначає, що якщо в Білорусь прийде нова демократична влада, тоді Олександра Лукашенка не відправлять на розстріл, адже одним із перших рішень наступника буде мораторій на смертну кару.

Є в ситуації з ухваленим законом і зворотний бік медалі: "Цей закон, звичайно, може бути спрямований проти тих, хто вчиняв злочини проти прав людини в Білорусі за останні роки", — сказав він.

Смертна кара в Білорусі: що відомо

9 березня поточного року Олександр Лукашенко підписав закон про страту для тих, хто здійснить державну зраду. Торкнеться це насамперед чиновників та військовослужбовців Білорусі. Як зазначили у пресслужбі голови держави, спрямовані такі дії на те, щоб зупинити екстремістську та антидержавну діяльність.

21 лютого повідомлялося, що Палата представників Білорусі запровадила смертну кару для військових за держзраду. Зміни до законодавства вносяться "з метою стримування деструктивних елементів, а також демонстрації рішучої боротьби із зрадою держави".