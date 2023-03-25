У Зеленского высмеяли призыв Кремля скачивать пиратские фильмы "назло Западу"

Россия, как считают в Офисе президента, ничего не изобретает и не придумывает, а только грабит. С такой позицией согласился глава Минкульта Александр Ткаченко, добавив, что призыв Кремля скачивать пиратские фильмы типичен для россиян.

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Украинские политики высмеяли российских, которые призвали своих сограждан "пиратить" фильмы на зло официальным западным правообладателям. Так, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что это "типичное поведение России, которая все ворует". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что раз западные компании ушли с российского рынка, то теперь россияне должны получать контент нелегально, скачивая его, например, с торрентов. Что, по его мнению, нанесет правообладателям "максимальный ущерб" и приведет их к "банкротству".

"Если они ушли от нас, всякие Netflix и другие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбросал, для того, чтобы нанести им максимальный вред. Максимальный вред, чтобы они обанкротились!" — заявил Медведев.

После и пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков поддержал Медведева, отметив, что уже и сам этим давно занимается. Правда, самостоятельно качать с торрентов он не научился, так что за него это делают другие.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже написал в Twitter, что "Россия ничего не изобретает и не придумывает, а только грабит и обворовывает. Настоящее лицо "великой русской культуры".

Твит Михаила Подоляка о пиратстве в РФ Фото: скриншот

А министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал, что призыв российских политиков типичен для россиян, которые игнорируют законы.

Пост Александа Ткаченко о пиратстве в РФ Фото: скриншот

"Санкции против представителей российской культуры и конфискация активов России в мире — это наш единственный последовательный ответ", — написал Ткаченко, отметив, что похищенные украинские ценности должны быть возвращены.

Напомним, о своем позитивном отношении к пиратству Дмитрий Медведев заявил на встрече с российскими журналистами. Отметив, что желает владельцам прав на западную интеллектуальную собственность "недобирать денег".