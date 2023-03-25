У Зеленського висміяли заклик Кремля скачувати піратські фільми "на зло Заходу"

Росія, як вважають в Офісі президента, нічого не винаходить і не вигадує, а лише грабує. З такою позицією погодився голова Мінкульту Олександр Ткаченко, додавши, що заклик Кремля скачувати піратські фільми є типовим для росіян.

Related video

Українські політики висміяли російських, які закликали своїх співгромадян "піратити" фільми на зло офіційним західним правовласникам. Так, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що це "типова поведінка Росії, яка все краде". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв раніше заявив, що якщо західні компанії пішли з російського ринку, то тепер росіяни повинні отримувати контент нелегально, завантажуючи його, наприклад, з торрентів. Що, на його думку, завдасть правовласникам "максимальних збитків" і призведе до їх "банкрутства".

"Якщо вони пішли від нас, всякі Netflix та інші, значить будемо це все завантажувати, будемо користуватися безкоштовно. А я б все це у мережі розкидав, для того, щоб завдати їм максимальної шкоди. Максимальна шкода, щоб вони збанкрутували!" — заявив Медведєв.

Після цього і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтримав Медведєва, зазначивши, що вже й сам цим давно займається. Щоправда, самостійно завантажувати з торрентів він не навчився, тож за нього це роблять інші.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вже написав у Twitter, що "Росія нічого не винаходить і не вигадує, а лише грабує та обкрадає. Справжня особа "великої російської культури".

Твіт Михайла Подоляка про піратство в РФ Фото: скріншот

А міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав, що заклик російських політиків є типовим для росіян, які ігнорують закони.

Пост Олександа Ткаченка про піратство в РФ Фото: скріншот

"Санкції проти представників російської культури та конфіскація активів Росії у світі — це наша єдина послідовна відповідь", — написав Ткаченко, зазначивши, що викрадені українські цінності мають бути повернені.

Нагадаємо, про своє позитивне ставлення до піратства Дмитро Медведєв заявив на зустрічі з російськими журналістами. Наголосивши, що бажає власникам прав на західну інтелектуальну власність "недобирати грошей".