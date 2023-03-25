"Вкрали наші активи": у Путіна підтримали ідею Медведєва завантажувати "піратські" фільми

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зізнався, що не вміє особисто завантажувати фільми через торренти, проте нелегальний контент для нього завантажують інші люди.

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Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтримав заступника голови Ради безпеки Російської Федерації та колишнього президента Дмитра Медведєва з приводу "піратства" в РФ. І сам зізнався, що дивиться "піратки". Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Дмитро Пєсков зізнався, що часто користується піратськими сервісами. Але зазначив, що оскільки сам завантажувати фільми через торренти не вміє, то це за нього роблять інші.

"Ті, хто вкрав наші активи, хто ввів незаконні з погляду міжнародного права санкції. Раніше їх називали піратами, а тепер бандитами. Відповідно, фраза "піратський контент" має під іншим соусом у нас сприйматися", — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, прессекретар російського президента висловився після того, як заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що росіяни мають отримувати доступ до західної музики та фільмів за допомогою піратських ресурсів. І у такий спосіб "довести до банкрутства" нелояльні до РФ західні компанії.

"Ми це нещодавно обговорювали, що їх потрібно позбавити частини немайнових прав, висловлюючись юридичною мовою, які вони мають тут. Якщо вони пішли від нас, усілякі "Нетфлікси" та інші, значить, будемо це все завантажувати, будемо користуватися безкоштовно. А я б усе це в мережі розкидав, для того щоб завдати їм максимальної шкоди. Максимальної шкоди, щоб вони збанкрутували!" — заявив Медведєв.

Причому він зазначив, що раніше негативно ставився до піратської продукції, що суперечило його юридичній освіті. Але тепер він змінив свою думку.

А наприкінці січня Медведєв у відповідь на оголошені проти РФ санкції запропонував ухвалити правила про використання західної інтелектуальної власності без ліцензії.

Також він подякував тим, хто розробив відповідні програми, назвавши це піратським використанням "у режимі особистих санкцій".

Нагадаємо, раніше, після того, як російські видавництва втратили права на видання багатьох західних бестселерів, тепер вони, зокрема мемуари принца Гаррі "Запасний", вийдуть неофіційно, у вигляді саммарі — переказу основних тез.