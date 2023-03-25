"Украли наши активы": у Путина поддержали идею Медведева скачивать "пиратские" фильмы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что не умеет лично скачивать фильмы через торренты, однако нелегальный контент для него загружают другие люди.

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков поддержал зампреда Совета безопасности Российской Федерации и бывшего президента Дмитрия Медведева по поводу "пиратства" в РФ. И сам признался, что смотрит "пиратки". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дмитрий Песков признался, что часто пользуется "пиратскими сервисами". Но отметил, что так как сам скачивать фильмы через торренты не умеет, то это за него делают другие.

"Те, кто украл наши активы, кто ввел незаконные с точки зрения международного права санкции. Раньше их называли пиратам, а теперь бандитами. Соответственно, фраза "пиратский контент" должна под другим соусом у нас восприниматься", — отметил Песков.

Напомним, пресс-секретарь российского президента высказался после того, как Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что россияне должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов. И тем самым "обанкротить" нелояльные к РФ западные компании.

"Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" — заявил Медведев.

Причем он отметил, что раньше негативно относился к пиратской продукции, что претило его юридическому образовании. Но теперь он изменил свое мнение.

А в конце января Медведев в ответ на объявленные против РФ санкции предложил принять правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии.

Также он поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций".

Напомним, ранее, после того, как российские издательства потеряли права на издание многих западных бестселлеров, теперь они, и в частности мемуары принца Гарри "Запасной", выйдут неофициально, в виде саммари — пересказа основных тезисов.