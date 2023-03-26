В Кении судья заблокировал массовое увольнение модераторов Facebook

Судья в Найроби выдал временный запрет компании Meta и кенийской аутсорсинговой фирме Sama расторгать контракты с модераторами контента до вынесения решения о законности их увольнения.

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Кенийский судья временно заблокировал массовое увольнение модераторов Facebook. Об этом сообщает Reuters

Судья Мэтьюз Ндума временно заблокировал массовое увольнение около 260 модераторов контента Facebook, работавших на аутсорсинговую компанию Sama, сотрудничавшую с Meta.

Судья выдал временный запрет против Meta и кенийской аутсорсинговой фирмы Sama, не позволяющий им расторгнуть контракты с модераторами контента в конце марта до вынесения решения о законности их увольнения. 43 модератора центра модерации Facebook в Найроби подали иск против социальной медиа-компании и Sama за незаконное увольнение.

Заявители говорят, что потеряли работу в Sama из-за того, что организовали профсоюз и также попали в черный список, и поэтому они не могут отправиться на аналогичные должности в другой аутсорсинговой фирме.

В компании согласились выполнять решение суда.

Судебные дела могут иметь последствия для работы Meta с модераторами контента по всему миру. Американская компания работает с тысячами модераторов по всему миру, обязанности которых просматривать графическое содержимое, размещенное на ее платформе.

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