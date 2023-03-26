У Кенії суддя заблокував масове звільнення модераторів Facebook

Суддя в Найробі видав тимчасову заборону компанії Meta та кенійській аутсорсинговій фірмі Sama розривати контракти з модераторами контенту до винесення рішення щодо законності їх звільнення.

Related video

Кенійський суддя тимчасово заблокував масове звільнення модераторів Facebook. Про це повідомляє Reuters

Суддя Метьюз Ндума тимчасово заблокував масове звільнення близько 260 модераторів контенту Facebook, які працювали на аутсорсингову компанію Sama, яка співпрацювала з Meta.

Суддя видав тимчасову заборону проти Meta та кенійської аутсорсингової фірми Sama, не дозволяючи їм розірвати контракти з модераторами контенту наприкінці березня до винесення рішення щодо законності їх звільнення. 43 модератори центру модерації Facebook у Найробі подали позов проти соціальної медіакомпанії та Sama за незаконне звільнення.

Заявники говорять, що втратили роботу в Sama через те, що організували профспілку і також потрапили в чорний список, і тому вони не можуть податися на аналогічні посади в іншій аутсорсинговій фірмі.

У компанії погодилися виконувати рішення суду.

Судові справи можуть мати наслідки для роботи Meta з модераторами контенту в усьому світі. Американська компанія працює з тисячами модераторів по всьому світу, обов'язки яких переглядати графічний вміст, розміщений на її платформі.

Очільник Мін'юсту влаштував у Facebook опитування через утримання трансгендерів у в'язниці. Денис Малюська не зміг визначитися, в яку камеру помістити чоловіка, який вважає себе жінкою, оскільки чинне українське законодавство підказок на цю тему не містить.

Meta розбанила акаунти Трампа у Facebook та Instagram. Як повідомили в американській компанії, якщо експрезидент США порушить правила корпорації, його обліковий запис можуть знову заблокувати терміном до двох років.