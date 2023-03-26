Чиновники тормозят: в Ливане из-за решения властей люди живут в двух часовых поясах

Отсрочка перехода на летнее время раскололо ливанское общество — местные шутят о "мусульманском" и "христианском" времени. Даже поисковики на вопрос "который час в Ливане?" выдают разные результаты.

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Правительство Ливана в последний момент отменило переход на летнее время, многие люди не выполнили решение и страна живет в двух часовых поясах. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Средиземноморская страна обычно переводит часы на 1 час вперед в последнее воскресенье марта, как и большинство европейских стран. В четверг, 23 марта, исполняющий обязанности премьер-министра Наджиб Микати отложил начало перехода на летнее время на 21 апреля, до завершения священного для мусульман месяца Рамадан.

Часть госучреждений перевели часы, а многие частные — телеканалы, школы и предприятия — нет. Поисковики в интернете на вопрос "который час в Ливане?" выдают разные результаты.

Причину решения не указывают. По данным местных СМИ, спикер ливанского парламента Набих Берри просил Микати отложить переход на летнее время, чтобы мусульмане могли разговляться в Рамадан на час раньше.

Микати сказал, что внедрить изменения будет трудно из-за сдвигов в расписании рейсов авиакомпаний. Исполняющий обязанности министра юстиции Генри Хури призывал Микати отменить этот шаг, что стало первым возражением внутри кабинета министров, где политическая лояльность зависит от религиозной принадлежности, добавило агентство Reuters.

Хури сказал, что это решение нарушило принцип легитимности и вызвало раскол в ливанском обществе и по религиозному признаку.

Некоторые мусульмане возражали против изменений

После объявления об отсрочке перехода на летнее время, государственный перевозчик Middle East Airlines заявил, что время вылета всех рейсов из аэропорта Бейрута с воскресенья 26 марта по 21 апреля, сдвигается на 1 час вперед.

Два оператора мобильной связи разослали ливанцам сообщения с просьбой изменить настройки часов на ручной вместо автоматического, чтобы время не менялось в полночь.

Сотрудница японской неправительственной организации Харука Наито, проживающая в Бейруте, заявила, что утром 27 марта ей нужно быть в двух местах одновременно.

"У меня была назначена встреча в 8 утра для оформления резидентуры в государственном учреждении, а урок арабского языка — в 9 утра в институте", — сказала она.

Ливан живет в двух часовых поясах: идея обострила противоречия между мусульманами и христианами

Отмена перехода на летнее время привело к шуткам о "мусульманском" и "христианском времени", усугубив раскол страны по религиозному признаку. Некоторые мусульмане возражали против изменений и указывали, что пост должен начинаться на рассвете и заканчиваться на закате независимо от часового пояса.

"Каждый год вы [ливанские власти] переводите часы на час вперед и отбрасываете нас на 10 лет назад. Вы должны обращать внимание и на годы, а не только на час", — процитировал канал Al Jazeera ливанского композитора и музыканта Зияда Рахбани.

Писатель из Бейрута и региональный эксперт Ким Гаттас написал в Тwitter, что резкий шаг правительства привел к "полному беспорядку в планах поездок, масштабировании звонков и автоматическом обновлении времени в телефоне".

Спор о часовых поясах обнажил глубокие разногласия в стране, где христианские и мусульманские группировки вели гражданскую войну в конце 1970-х и 1980-х годах, и где политические позиции разделяются между религиозными группами, сообщили журналисты ВВС.

Влиятельная христианская маронитская церковь Ливана заявила об игнорирования решения правительства, назвав его неожиданным. Два новостных канала, LBCI и MTV, в воскресенье перевели свои часы вперед.

Напомним, что, по данным СМИ, Россия вербует молодых палестинцев в Ливане для участия в полномасштабной войне в Украине. За 350 долларов в месяц им предлагают вступить в ряды армии РФ.

Ливанские власти в октябре прошлого года не разрешили российским судам разгрузить вывезенное из Украины зерно. Сухогрузы с 54 тыс. тонн зерна не пустили в порт Бейрута.