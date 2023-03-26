Чиновники гальмують: у Лівані через рішення влади люди живуть у двох часових поясах

Відстрочка переходу на літній час розкололо ліванське суспільство — місцеві жартують про "мусульманський" і "християнський" час. Навіть пошукові системи на питання "котра година в Лівані" видають різні результати.

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Уряд Лівану в останній момент скасував перехід на літній час, багато людей не виконали рішення і країна живе у двох часових поясах. Про це пише британська газета The Guardian.

Середземноморська країна зазвичай переводить годинник на 1:00 вперед в останню неділю березня, як і більшість європейських країн. У четвер, 23 березня, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Наджиб Мікаті відклав початок переходу на літній час на 21 квітня, до завершення священного для мусульман місяця Рамадан.

Частину держустанов переклали годинники, а багато приватних — телеканали, школи та підприємства — немає. Пошуковики в інтернеті на питання "котра година в Лівані" видають різні результати.

Причину рішення не вказують. За даними місцевих ЗМІ, спікер ліванського парламенту Набіх Беррі просив Мікаті відкласти перехід на літній час, щоб мусульмани могли розговлятися до Рамадану на годину раніше.

Мікаті сказав, що впровадити зміни буде важко через зрушення у розкладі рейсів авіакомпаній. Виконувач обов'язків міністра юстиції Генрі Хурі закликав Мікаті скасувати цей крок, що стало першим запереченням усередині кабінету міністрів, де політична лояльність залежить від релігійної приналежності, додало агентство Reuters.

Хурі сказав, що це рішення порушило принцип легітимності та викликало розкол у ліванському суспільстві та за релігійною ознакою.

Деякі мусульмани заперечували проти змін

Після оголошення про відстрочку переходу на літній час, державний перевізник Middle East Airlines заявив, що час вильоту всіх рейсів з аеропорту Бейрута з неділі 26 березня по 21 квітня зрушується на 1 годину вперед.

Два оператори мобільного зв'язку розіслали ліванцям повідомлення з проханням змінити налаштування годинника на ручний замість автоматичного, щоб час не змінювався опівночі.

Співробітниця японської неурядової організації Харука Наіто, яка мешкає у Бейруті, заявила, що вранці 27 березня їй потрібно бути у двох місцях одночасно.

"У мене була призначена зустріч о 8-й ранку для оформлення резидентури в державній установі, а урок арабської мови — о 9-й ранку в інституті", — сказала вона.

Ліван живе у двох часових поясах: ідея загострила протиріччя між мусульманами та християнами

Скасування переходу на літній час призвело до жартів про "мусульманський" і "християнський час", посиливши розкол країни за релігійною ознакою. Деякі мусульмани заперечували проти змін і вказували, що піст повинен починатися на світанку і закінчуватися на заході сонця незалежно від часового поясу.

"Щороку ви [ліванська влада] переводите годинник на годину вперед і відкидаєте нас на 10 років тому. Ви повинні звертати увагу і на роки, а не лише на годину", — процитував канал Al Jazeera ліванського композитора та музиканта Зіяда Рахбані.

Письменник з Бейрута та регіональний експерт Кім Гаттас написав у Twitter, що різкий крок уряду призвів до "повного безладдя в планах поїздок, масштабування дзвінків та автоматичного оновлення часу в телефоні".

Суперечка про часові пояси оголила глибокі розбіжності в країні, де християнські та мусульманські угруповання вели громадянську війну наприкінці 1970-х та 1980-х роках, і де політичні позиції поділяються між релігійними групами, повідомили журналісти ВВС.

Впливова християнська маронітська церква Лівану заявила про ігнорування рішення уряду, назвавши його несподіваним. Два канали новин, LBCI і MTV, у неділю перевели свій годинник вперед.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Росія вербує молодих палестинців у Лівані для участі у повномасштабній війні в Україні. За 350 доларів на місяць їм пропонують вступити до лав армії РФ.

Ліванська влада в жовтні минулого року не дозволила російським судам розвантажити вивезене з України зерно. Суховантажі з 54 тис. тонн зерна не пустили до порту Бейрута.