Супруги с двумя детьми из Аргентины: в Словении разоблачили "спящих" российских шпионов (фото)

Мария Майер и Людвиг Гиш поселились в Любляне и могли работать на Службу внешней разведки РФ. В их обязанности входила плата российским неофициальным агентам или осведомителям, пишут в СМИ.

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В Словении задержаны шпионов из России — супружескую пару Марию Майер и Людвига Гиша с двумя детьми. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на информированные источники.

Они поселились в 2017 году в столице Любляне под фальшивыми именами и приехали из Аргентины с детьми. Майер открыла онлайн-галерею, а Гиш запустил IT-стартап. Мотивом переезда в Европу они назвали страх перед уличной преступностью в Аргентине.

"Соседи говорили, что живущие в доме № 35, были обычной семьей. Часто можно было услышать, как их дети играют в саду и кричат ​​что-то по-испански", — рассказали люди, знакомые с парой.

А в декабре прошлого года супруги стали целью одной из самых секретных совместных операций полиции и разведки Словении, уточняет издание.

Соседи говорили, что живущие в доме № 35, были обычной семьей

Полицейские пришли в дом, арестовали пару по подозрению в связях с российской разведкой. Детей собираются передать органам социальной опеки. В офисе подозреваемых устроили обыск, там нашли большую денежную сумму, которую считали несколько часов, отметили собеседники.

Источники в Любляне рассказали журналистам, что Мария и Людвиг — это элитные российские шпионы. Министр иностранных дел Словении Таня Файон 23 марта подтвердила эту информацию. По ее словам, арестованные на самом деле граждане РФ, а не аргентинцы.

Россияне работали "спящими агентами"

Аресты были произведены после того, как Словения получила наводку от иностранной разведки. Россияне работали "спящими агентами".

В отличии "легальных" российских разведчиков, маскирующихся под дипломатов в посольствах РФ, "спящие агенты" действуют без каких-либо видимых связей с Москвой. Их учат выдавать себя за иностранцев, а затем отправляют за границу для сбора разведданных. У многих есть дети, которых воспитывают под прикрытием личности — они не подозревают, что их родители на самом деле россияне, пишет газета.

"Подозреваемые — сотрудники службы иностранной разведки, которые использовали нелегальные документы, удостоверяющие личность, чтобы жить и работать в Словении под фальшивыми именами и тайно собирать информацию", — заявил представитель полиции Драго Менегалия.

Два анонимных источника, хорошо знакомые с делом, заявили, что Майер и Гиш работали на российскую службу внешней разведки (СВР). Если это окажется правдой, это будет первый подобный случай, о котором сообщалось публично с 2010 года, когда ФБР задержало группу из 10 человек в США после наводок от источников внутри российской разведки, уточняет The Guardian.

По словам источников, в то время, когда в Словении идет подготовка к судебному процессу, между Москвой и западными странами ведутся закулисные переговоры об их обмене на человека или людей, которые в настоящее время находятся в тюрьме России.

Словения с более слабой контрразведывательной средой, чем у многих европейских стран, но находящаяся в Шенгенской зоне, была идеальной базой для пары. Они могли путешествовать по большей части Европы без погранконтроля.

"Большая часть их деятельности была не в Словении", — говорит один из собеседников.

Москва стала больше полагаться на "спящих агентов" и неформальные разведсети и после вторжения в Украину и последующей высылки сотни шпионов из посольств по всей Европе.

В Словении задержаны российских шпионов: как они работали?

Большой тайник с наличными, найденный во время обыска в офисе, может указывать на то, что в обязанности пары входила плата российским неофициальным агентам или осведомителям. Москва иногда использует нелегалов для такого рода задач, потому что сотрудники разведки, работающие в посольствах, могут быть объектом обычного наблюдения и, таким образом, рискуют разоблачить источники.

На страницах Майер в соцсетях видно, что она часто путешествовала для продвижения своего онлайн-портала искусства — галереи 5'14.

Майер продвигала онлайн-портала искусства — галерею 5'14

Неясно, ориентировалась ли она на круги в артсфере или просто использовала прикрытие как предлог для путешествий и выполнения другой работы. Она посетила художественную ярмарку в Загребе минимум дважды, несколько раз Майер ездила в Великобританию, где выставляла работы в галерее в торговом центре Эдинбурга.

"Она была очень дружелюбной и поместила мои работы в свою галерею. Выставила мои работы в Эдинбурге. Для меня это было очень важно, потому что мне редко выпадает возможность выставить свои работы за границей", — сказал фотограф из словенского города Марибор.

Одна хорватская художница вспомнила встречу с Майер в Загребе в ноябре прошлого года. У них были в основном обычные разговоры и забавные вещи, чтобы убить время, отметила она.

Согласно данным The Guardian, Людвиг Гиш использовал аргентинский паспорт, в котором утверждалось, что он родился в Намибии в 1984 году. Он управлял компанией DSM&IT, предлагающей программное обеспечение для организации почтовых ящиков, блокировки вирусов, вредоносных программ и спама.

Людвиг Гиш использовал аргентинский паспорт, в котором говорилось что он родился в Намибии

Как и его жена, Гиш использовал работу для путешествий. Судя по его профилям в социальных сетях, он посетил CloudFest 2022, конференцию в Баден-Вюртемберге, Германия, которая позиционирует себя как "событие № 1 в мире интернет-инфраструктуры".

Бывший "спящий агент" СВР Елена Вавилова говорила, что для россиян идеальный кандидат — это человек среднего вида, не привлекающий внимания и не жаждущий внешнего одобрения.

"Пара из Словении идеально вписалась в эту модель. Она была серой мышкой. Я не верю, что она могла быть шпионкой", — сказал словенский художник, который несколько раз встречался с Майер и ее детьми.

Файон заявила, что власти продлили первоначальный срок задержания арестованной пары и что она вызывает посла России в Словении для обсуждения дела.

"Теперь мы увидим, насколько эти люди действительно важны для России. Это большая игра, Словения здесь всего лишь посредник", — подытожил один из источников.

Напомним, что недавно в Польше ликвидировали агентурную сеть России, угрожавшую объектам критической инфраструктуры страны.

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