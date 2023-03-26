Подружжя з двома дітьми з Аргентини: у Словенії викрили "сплячих" російських шпигунів (фото)

Марія Майєр та Людвіг Гіш оселилися в Любляні і могли працювати на Службу зовнішньої розвідки РФ. До їхніх обов'язків входила плата російським неофіційним агентам або інформаторам, пишуть у ЗМІ.

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У Словенії затримано шпигунів із Росії — подружню пару Марію Майєр та Людвіга Гіша з двома дітьми. Про це пише британська газета The Guardian із посиланням на інформовані джерела.

Вони оселилися у 2017 році у столиці Любляна під фальшивими іменами та приїхали з Аргентини з дітьми. Майєр відкрила онлайн-галерею, а Гіш запустив IT-стартап. Мотивом переїзду до Європи вони назвали страх перед вуличною злочинністю в Аргентині.

"Сусіди говорили, що ті, хто живе в будинку № 35, були звичайною сім'єю. Часто можна було почути, як їхні діти грають у саду і кричать щось іспанською", — розповіли люди, знайомі з парою.

А в грудні минулого року подружжя стало метою однієї з найтаємніших спільних операцій поліції та розвідки Словенії, уточнює видання.

Сусіди говорили, що мешканці будинку № 35 були звичайною сім'єю

Поліцейські прийшли до будинку, заарештували пару за підозрою у зв'язках із російською розвідкою. Дітей збираються передати органам соціальної опіки. В офісі підозрюваних влаштували обшук, там знайшли велику грошову суму, яку рахували кілька годин, зазначили співрозмовники.

Джерела в Любляні розповіли журналістам, що Марія та Людвіг – це елітні російські шпигуни. Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон 23 березня підтвердила цю інформацію. За її словами, заарештовані насправді громадяни РФ, а не аргентинці.

Росіяни працювали "сплячими агентами"

Арешти було здійснено після того, як Словенія отримала наведення від іноземної розвідки. Росіяни працювали "сплячими агентами".

На відміну від "легальних" російських розвідників, які маскуються під дипломатів у посольствах РФ, "сплячі агенти" діють без будь-яких видимих зв'язків з Москвою. Їх вчать видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збирання розвідданих. Багато хто має дітей, яких виховують під прикриттям особистості — вони не підозрюють, що їхні батьки насправді росіяни, пише газета.

"Підозрювані — співробітники служби іноземної розвідки, які використовували нелегальні документи, що засвідчують особу, щоб жити та працювати у Словенії під фальшивими іменами та таємно збирати інформацію", — заявив представник поліції Драго Менегалія.

Два анонімні джерела, добре знайомі зі справою, заявили, що Майєр і Гіш працювали на російську службу зовнішньої розвідки (СЗР). Якщо це виявиться правдою, це буде перший подібний випадок, про який повідомлялося публічно з 2010 року, коли ФБР затримало групу з 10 людей у США після наведення джерел у російській розвідці, уточнює The Guardian.

За словами джерел, у той час, коли в Словенії триває підготовка до судового процесу, між Москвою та західними країнами ведуться закулісні переговори про їх обмін на людину або людей, які зараз перебувають у в'язниці Росії.

Словенія з більш слабким контррозвідувальним середовищем, ніж у багатьох європейських країн, але в Шенгенській зоні, була ідеальною базою для пари. Вони могли подорожувати переважно Європою без прикордонного контролю.

"Більша частина їхньої діяльності була не в Словенії", — каже один із співрозмовників.

Москва почала більше покладатися на "сплячих агентів" і неформальні розвідмережі і після вторгнення в Україну і подальшої висилки сотні шпигунів з посольств по всій Європі.

У Словенії затримано російських шпигунів: як вони працювали

Велика схованка з готівкою, знайдена під час обшуку в офісі, може вказувати на те, що в обов'язки пари входила плата російським неофіційним агентам або інформаторам. Москва іноді використовує нелегалів для таких завдань, тому що співробітники розвідки, що працюють у посольствах, можуть бути об'єктом звичайного спостереження і, таким чином, ризикують викрити джерела.

На сторінках Майєра в соцмережах видно, що вона часто подорожувала для просування свого онлайн-порталу мистецтва — галереї 5'14.

Майєр просувала онлайн-порталу мистецтва — галерею 5'14

Неясно, чи орієнтувалася вона на кола в артсфері, чи просто використовувала прикриття як привід для подорожей та виконання іншої роботи. Вона відвідала мистецький ярмарок у Загребі щонайменше двічі, кілька разів Майєр їздила до Великобританії, де виставляла роботи у галереї у торговому центрі Единбурга.

"Вона була дуже доброзичливою і помістила мої роботи до своєї галереї. Виставила мої роботи в Единбурзі. Для мене це було дуже важливо, бо мені рідко випадає можливість виставити свої роботи за кордоном", — сказав фотограф зі словенського міста Марібор.

Одна хорватська художниця згадала зустріч із Майєр у Загребі у листопаді минулого року. Вони мали здебільшого звичайні розмови та забавні речі, щоб убити час, зазначила вона.

За даними The Guardian, Людвіг Гіш використав аргентинський паспорт, в якому стверджувалося, що він народився в Намібії в 1984 році. Він керував компанією DSM&IT, що пропонує програмне забезпечення для організації поштових скриньок, блокування вірусів, шкідливих програм та спаму.

Людвіг Гіш використав аргентинський паспорт, в якому йшлося, що він народився в Намібії.

Як і його дружина, Гіш використовував роботу для подорожей. Судячи з його профілів у соціальних мережах, він відвідав CloudFest 2022, конференцію в Баден-Вюртемберг, Німеччина, яка позиціонує себе як "подія №1 у світі інтернет-інфраструктури".

Колишній "сплячий агент" СЗР Олена Вавілова говорила, що для росіян ідеальний кандидат — це людина середнього вигляду, яка не привертає уваги і не прагне зовнішнього схвалення.

"Пара зі Словенії ідеально вписалася в цю модель. Вона була сірою мишкою. Я не вірю, що вона могла бути шпигункою", — сказав словенський художник, який кілька разів зустрічався з Майєром та її дітьми.

Файон заявила, що влада продовжила початковий термін затримання заарештованої пари і що вона викликає посла Росії в Словенії для обговорення справи.

"Тепер ми побачимо, наскільки ці люди дійсно важливі для Росії. Це велика гра, Словенія тут лише посередник", — підсумував одне з джерел.

Нагадаємо, що нещодавно у Польщі ліквідували агентурну мережу Росії, яка загрожувала об'єктам критичної інфраструктури країни.

Охоронця посольства Великобританії в Росії, 58-річного Девіда Сміта, у лютому 2023 року викрили на продажі росіянам секретних даних. Чоловік 20 років прожив у шлюбі з українкою Світланою та скаржився на депресію.