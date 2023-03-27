"Причастны спецслужбы": итальянские СМИ раскрыли подробности бегства сына губернатора РФ из-под ареста

Подозреваемый Артем Усс, как предполагают журналисты, мог улететь из Италии на частном самолете, воспользовавшись поддельными документами. Следователи не исключают, что к подготовке к бегству могли привлечь спецслужбы РФ.

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Артем Усс, которого из Италии планировали экстрадировать в США в уголовном производстве по продаже технологий и поддержке режима Владимира Путина, сбежал в Милан из-под домашнего ареста 23 марта. Издание La Repubblica 27 марта сообщило подробности.

Следователи подозревают, что к бегству причастны российские спецслужбы. Пока эту информацию в Кремле не комментировали.

Артем Усс скрылся в Милане из-под домашнего ареста 23 марта. По данным издания, он срезал электронный браслет, сел в автомобиль к мужчине, а затем, вероятно, вылетел частным рейсом по поддельным документам. Где сейчас находится сын красноярского губернатора, неизвестно.

Журналисты La Repubblica со ссылкой на близкие к следствию источники отметили, что к бегству могут быть причастны российские спецслужбы, а у самого Усса-младшего, возможно, была целая "сеть сообщников". При этом, как отмечает издание, его жена, жившая с ним с начала декабря, вернулась в Россию. Это произошло за десять дней до исчезновения обвиняемого.

Напомним, итальянские СМИ 24 марта опубликовали информацию о побеге Артема Усса. Его должны были экстрадировать в США в связи с обвинением в причастности к глобальной сети, которая использовала американские технологии для поддержки войны России против Украины. Накануне местный суд одобрил его экстрадицию в США. Правозащитник Владимир Осечкин и основатель издания Gulagu.net рассказал, что получил информацию от информаторов в российских спецслужбах о том, что Усс скрылся с помощью российских агентов.

В РФ Артема Усса объявили в розыск в октябре 2022 года. Мещанский суд Москвы объявил соответствующее постановление по подозрению в отмывании средств. В России ему грозит семь лет лишения свободы и штрафные санкции в размере 1 млн. рублей (600 тыс. грн).