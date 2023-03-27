"Причетні спецслужби": італійські ЗМІ розкрили подробиці втечі сина губернатора РФ з-під арешту

Підозрюваний Артем Усс, як припускають журналісти, міг залишити Італію на приватному літаку, скориставшися підробними документами. Слідчі не заперечують, що до проведення операції могли залучити спецслужби РФ.

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Артем Усс, якого з Італії планувлаи екстрадувати до США у кримінальному провадженні щодо продажу технологій та підтримці режиму Володимира Путіна, втік до Мілану з-під домашнього арешту 23 березня. Видання La Repubblica 27 березня повідомило подробиці.

Слідчі підозрюють, що до втечі причетні російські спецслужби. Наразі цю інформацію у Кремлі не коментували.

Артем Усс втік у Мілані з-під домашнього арешту 23 березня. За даними видання, він зрізав електронний браслет, сів в автомобіль до чоловіка, а потім, ймовірно, вилетів приватним рейсом за підробленими документами. Де зараз перебуває син красноярського губернатора, невідомо.

Журналісти La Repubblica з посиланням на близькі до слідства джерела зазначили, що до втечі можуть бути причетні російські спецслужби, а у самого Усса-молодшого, можливо, була ціла "мережа спільників". При цьому, як зазначає видання, його дружина, яка жила з ним з початку грудня, повернулася у Росію. Це відбулося за десять днів до зникнення обвинуваченого.

Нагадаємо, італійські ЗМІ 24 березня опублікували інформацію щодо втечі Артема Усса. Його мали екстрадувати до США у зв'язку зі звинуваченням у причетності до глобальної мережі, яка використовувала американські технології для підтримки війни Росії проти України. Напередодні місцевий суд схвалив його екстрадицію до США. Правозахисник Володимир Осєчкін і засновник видання Gulagu.net розповів, що отримав інформацію від інформаторів у російських спецслужбах про те, що Усс втік за допомогою російських агентів.

В РФ Артема Усса оголосили в розшук у жовтня 2022 року. Міщанський суд Москви оголосив відав відповідну постанову за підозрою у відмиванні коштів. У Росії йому загрожує сім років позбавлення волі та штрафні санкції у розмірі 1 млн рублів (600 тис. грн).