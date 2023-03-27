Едва не погиб: мужчина получил ожоги третьей степени после теста краски для волос (фото)

На следующий день после нанесения краски Джек Валентайн почувствовал невыносимую боль, словно под кожей "извиваются сотни личинок". Врачи сказали, что если бы мужчина сразу нанес вещество на голову, он "мог бы погибнуть" или впасть в искусственную кому из-за шока, который его тело испытало бы.

Related video

27-летний студент Джек Валентайн заявляет, что чуть не погиб, когда получил ожоги третьей степени по всей своей руке в результате тестирования краски для волос. Об этом сообщает Ladbible.

Мужчина сообщил, что у него мог случиться анафилактический шок в связи с болезненными выступами, появившимися на его руке после использования теста краски для волос. Джек попробовал краситель Just For Men's Shampoo-in-Colour, который, как утверждается, закрашивает седые волосы всего за пять минут.

После смыва краски, рука мужчины казалась нормальной, однако на следующее утро мужчина ощутил легкий зуд. Затем он почувствовал невыносимую боль, словно под кожей "извиваются сотни личинок".

"В течение дня становилось только хуже и, казалось, распространялось, а затем ранним утром в понедельник это было невыносимо", — рассказал Джек.

Мужчина почувствовал невыносимую боль, словно под кожей "извиваются сотни личинок" Фото: SWNS

Студент утверждает, что на упаковке было указано, что необходимо оставить патч-тест на 48 часов. Джек боится даже подумать о том, что могло бы произойти, если бы он следовал инструкциям на упаковке.

Мужчина, испытывающий сильную боль, обратился в больницу, где ему обработали раны. Врачи предупредили Джека, что если бы он проигнорировал тест и нанес краску на голову, он "мог бы погибнуть" или впасть в искусственную кому из-за шока, который испытало бы его тело.

Издание отмечает, что у студента до этого было две аллергические реакции. Первая на татуировку хной, когда ему было шесть лет, а вторая на краску для волос. Из-за этого он и решил сперва нанести тестовый пластырь.

Ранее Фокус писал, что в Канаде женщина едва не лишилась ноги после употребления водки на вечеринке. Чтобы сохранить ногу Джулии Андерсон потребовались диализ, переливание крови и операция по пересадке кожи. Спустя три года девушка до сих пор не может нормально ходить.

Также сообщалось, что в Австралии женщина упала в самое опасное в мире растение. В течение полугода Наоми Льюис принимала обезболивающие таблетки и использовала согревающие компрессы, чтобы избавиться от ужасной боли в ногах.