Ледве не загинув: чоловік отримав опіки третього ступеня після тесту фарби для волосся (фото)

Наступного дня після нанесення фарби Джек Валентайн відчув нестерпний біль, ніби під шкірою "звиваються сотні личинок". Лікарі сказали, що якби чоловік одразу наніс речовину на голову, він "міг би загинути" або впасти в штучну кому через шок, який його тіло зазнало б.

Related video

27-річний студент Джек Валентайн заявляє, що мало не загинув, коли отримав опіки третього ступеня по всій руці в результаті тестування фарби для волосся. Про це повідомляє Ladbible.

Чоловік розповів, що у нього міг статися анафілактичний шок через хворобливі виступи, що з'явилися на його руці після використання тесту фарби для волосся. Джек спробував барвник Just For Men's Shampoo-in-Colour, який, як стверджується, зафарбовує сиве волосся всього за п'ять хвилин.

Після змиву фарби, рука чоловіка здавалася нормальною, проте наступного ранку він відчув легкий свербіж. Далі був нестерпний біль, йому здавалося ніби під шкірою "звиваються сотні личинок".

"Протягом дня ставало тільки гірше і, здавалося, що рани поширювалися, а потім рано вранці в понеділок біль став нестерпним", — розповів Джек.

Чоловік відчув нестерпний біль, ніби під шкірою "звиваються сотні личинок" Фото: SWNS

Студент стверджує, що на упаковці було зазначено, що потрібно залишити патч-тест на 48 годин. Джек боїться навіть подумати про те, що могло б статися, якби він дотримувався цих інструкцій.

Чоловік, який зазнав сильного болю, звернувся до лікарні, де йому обробили рани. Лікарі попередили Джека, що якби він проігнорував тест і наніс фарбу на голову, він "міг би загинути" або впасти в штучну кому через шок, який зазнало б його тіло.

Видання стверджує, що студент до цього мав дві алергічні реакції. Перша на тату хною, коли йому було шість років, а друга на фарбу для волосся. Через це він і вирішив спершу нанести тестовий пластир.

Раніше Фокус писав, що в Канаді жінка ледь не втратила ноги після вживання горілки на вечірці. Щоб зберегти ногу Джулії Андерсон знадобилися діаліз, переливання крові та операція з пересадки шкіри. Через три роки дівчина й досі не може нормально ходити.

Також повідомлялося, що в Австралії жінка впала в найнебезпечнішу у світі рослину. Протягом пів року Наомі Льюїс приймала знеболювальні таблетки та використовувала компреси, що зігрівають, щоб позбутися жахливого болю в ногах.