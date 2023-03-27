"Крупнейшие со времен холодной войны": в Дании начились военные учения

К маневрам привлечена авиация, военно-морские силы, артиллерия и бронетехника, особое внимание уделяется артиллерийским стрельбам. Принимают участие более 500 военных из восьми стран-союзниц.

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В Дании начались крупнейшие со времен "холодной войны" учения с артиллерийскими стрельбами. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает DR.

Учения продлятся четыре дня в районе города Оксбьол в юго-западной Ютландии, в них принимают участие более 500 военных из восьми стран-союзниц. К маневрам привлечены истребители, военно-морские силы, артиллерия и бронетехника, особое внимание уделяется артиллерийским стрельбам.

Главная цель — проверка и повышение слаженности работы сил разных стран. Учения планировались в таком формате заранее, но вторжение РФ в Украину актуализировало этот вопрос, поскольку война напомнила союзникам о трудностях войны высокой интенсивности и большую роль артиллерии в войнах, где друг другу противостоят регулярные армии с полным спектром вооружения.

В Молдове 27 марта стартовали военные учения, в который примут участие военнослужащие трех стран блока НАТО — США, Великобритании и Румынии. Цель маневров — подготовка и обмен опытом бойцов молдавского, румынского, американского и британского спецназа.

Напомним, 15 марта Россия, Иран и Китай начали совместные морские военные учения. Министерство обороны КНР сообщило, что маневры будут способствовать "углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц"

Военно-воздушные силы Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании 24 марта договорились о цели создания единой северной системы противовоздушной обороны. Командующие воздушных сил этих стран подписали 16 марта декларацию о намерениях по углублению сотрудничества с целью создания единой концепции совместных воздушных операций.