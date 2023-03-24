ВВС четырех Скандинавских стран договорились о создании единой северной ПВО

Концепция создания единой системы ПВО содержит совместное управление и развертывание сил, наблюдение за воздушным пространством, а также обучения летчиков, инженеров и других специалистов ВВС.

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Военно-воздушные силы Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании договорились о цели создания единой северной системы противовоздушной обороны. Командующие воздушных сил этих стран подписали 16 марта декларацию о намерениях по углублению сотрудничества с целью создания единой концепции совместных воздушных операций. Об этом сообщает пресс-служба норвежских вооруженных сил.

"Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО", — говорится в сообщении.

Главнокомандующие ВВС. Слева направо: генерал-майор Юха-Пекка Керянен (Финляндия), генерал-майор Йонас Викман (Швеция), генерал-майор Рольф Фолланд (Норвегия) и генерал-майор Ян Дам (Дания)

Сотрудничество будет включать в себя интегрированное командование и управление, оперативное планирование и исполнение, гибкое развертывание сил, а также совместное наблюдение за воздушным пространством. Кроме того скандинавские страны рассчитывают наладить процесс совместного обучения летчиков, инженеров и других специалистов военно-воздушных сил.

Отмечается, что Норвегия и Дания уже являются членами Североатлантического договора, а Финляндия рассчитывает присоединиться к ней в течение нескольких недель после того, как в мае прошлого года вместе со Швецией добилась вступления в военный альянс. Хотя Швеция сталкивается с задержкой из-за сопротивления Турции и Венгрии, ожидается, что в конечном итоге она будет принята.

Напомним, 16 марта в сети появились первые кадры применения Воздушными силами Украины норвежских ЗРК NASAMS. По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, эти комплексы могут самостоятельно принимать решения без участия личного состава благодаря новейшему радару и современным ракетам.

23 марта Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции одобрил законопроект о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам замглавы МИД Турции Бурака Акчапара, Финляндия показала решимость в выполнении требований Анкары относительно борьбы с терроризмом.