ВПС чотирьох скандинавських країн домовилися про створення єдиної північної ППО

Концепція створення єдиної системи ППО містить спільне управління та розгортання сил, спостереження за повітряним простором, а також навчання льотчиків, інженерів та інших спеціалістів ВПС.

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Військово-повітряні сили Швеції, Норвегії, Фінляндії і Данії домовилися про мету створення єдиної північної системи протиповітряної оборони. Командувачі повітряних сил цих країн підписали 16 березня декларацію про наміри щодо поглиблення співпраці з метою створення єдиної концепції спільних повітряних операцій. Про це повідомляє пресслужба норвезьких збройних сил.

"Кінцева мета полягає в тому, щоб мати можливість безперешкодно діяти разом як одна сила, розробивши скандинавську концепцію спільних повітряних операцій на основі вже відомої методології НАТО", — йдеться в повідомленні.

Головнокомандувачі ВПС. Зліва направо: генерал-майор Юха-Пекка Керянен (Фінляндія), генерал-майор Йонас Вікман (Швеція), генерал-майор Рольф Фолланд (Норвегія) та генерал-майор Ян Дам (Данія)

Співробітництво включатиме інтегроване командування й управління, оперативне планування та виконання, гнучке розгортання сил, а також спільне спостереження за повітряним простором. Крім того, скандинавські країни розраховують налагодити процес спільного навчання льотчиків, інженерів та інших фахівців військово-повітряних сил.

Наголошується, що Норвегія і Данія вже є членами Північноатлантичного договору, а Фінляндія розраховує приєднатися до нього протягом кількох тижнів після того, як у травні минулого року разом зі Швецією досягла вступу до військового альянсу. Хоча Швеція стикається із затримкою через опір Туреччини й Угорщини, очікується, що зрештою її буде прийнято.

Нагадаємо, 16 березня в мережі з'явилися перші кадри застосування Повітряними силами України норвезьких ЗРК NASAMS. За словами спікера ЗС ЗСУ Юрія Ігната, ці комплекси можуть самостійно ухвалювати рішення без участі особового складу завдяки новітньому радару та сучасним ракетам.

23 березня Комітет із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини схвалив законопроєкт про ратифікацію заявки Фінляндії на вступ у НАТО. За словами заступника глави МЗС Туреччини Бурака Акчапара, Фінляндія показала рішучість у виконанні вимог Анкари щодо боротьби з тероризмом.