В США ученые смогли разгадать многолетнюю тайну скелета "инопланетянина" (фото)

Гэрри Нолан, иммунолог из Стэнфордского университета в Пало-Альто, штат Калифорния, пришел к выводу, что ДНК странного существа принадлежит человеку, а не инопланетянину.

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После долгих лет споров, исследователи наконец раскрыли тайну шестидюймового (чуть больше 15 см) скелета "пришельца", который был обнаружен еще в 2003 году. Об этом сообщает Ladbible.

Мумифицированный объект был назван Ата, поскольку его нашли в чилийской пустыне Атакама. Находка быстро стала центром внимания и получила много теорий о своем происхождение. Многие утверждали, что Ата была внеземным существом, которое каким-то образом оказалось на Земле. Однако с тех пор ученые смогли более детально изучить эти необычные останки.

Один из исследователей подтвердил, что загадочный скелет длиной в шесть дюймов (чуть больше 15 см), вероятно, принадлежал человеческому плоду, который либо родился мертвым, либо умер вскоре после рождения.

Скелет был обнаружен еще в 2003 году Фото: YouTube/Inverse

Гэрри Нолан, иммунолог из Стэнфордского университета в Пало-Альто, штат Калифорния, пришел к выводу, что ДНК Аты принадлежит человеку, а не инопланетянину.

"Как только мы поняли, что это человек, следующим шагом было понять, как кто-то мог выглядеть подобным образом", — заявил ученый.

Иммунолог вместе с генетиками из Стэнфорда, а также с группой вычислительных биологов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско занялся дальнейшим изучением генома Аты. Они обнаружили, что мутации присутствуют в семи генах существа. Все они отвечают за рост человека. Нолан предположил, что именно это сочетание мутаций привело к такому состоянию Аты.

Мумифицированный объект был назван Ата потому, что был найден в чилийской пустыне Атакама Фото: YouTube/Inverse

Однако американский уфолог Стивен Грир высказал сомнения по поводу данной теории. Он утверждает, что представленных доказательств недостаточно, чтобы с уверенностью заявлять, что данный скелет принадлежит человеческому плоду.

"Мы не знаем, что это такое, но это точно не деформированный человек", — сказал специалист.

Ранее Фокус писал, что мужчина уверен, что раскрыл самую большую тайну НЛО в Британии. Саймон Холланд является ведущим экспертом по уфологии в Шотландии. Он считает, что частный проект крупной английской военной компании мог включать ромбовидный корабль, который сопровождали частные истребители Harrier.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.