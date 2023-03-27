У США вчені змогли розгадати багаторічну таємницю скелета "інопланетянина" (фото)

Геррі Нолан, імунолог зі Стенфордського університету в Пало-Альто, штат Каліфорнія, дійшов висновку, що ДНК дивної істоти належить людині, а не інопланетянину.

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Після довгих років суперечок, дослідники нарешті розкрили таємницю шестидюймового (трохи більше 15 см) скелета "прибульця", який було виявлено ще 2003 року. Про це повідомляє Ladbible.

Муміфікований об'єкт був названий Ата, оскільки його знайшли у чилійській пустелі Атакама. Знахідка швидко стала центром уваги та отримала чимало теорій про своє походження. Багато хто стверджував, що Ата була позаземною істотою, яка якимось чином опинилася на Землі. Проте з того часу вчені змогли детальніше вивчити таємничі останки.

Один із дослідників підтвердив, що загадковий скелет завдовжки шість дюймів (трохи більше 15 см), ймовірно, належав людському плоду, який або народився мертвим, або помер незабаром після народження.

Скелет було виявлено ще 2003 року Фото: YouTube/Inverse

Геррі Нолан, імунолог зі Стенфордського університету в Пало-Альто, штат Каліфорнія, дійшов висновку, що ДНК Ати належить людині, а не інопланетянину.

"Щойно ми зрозуміли, що це людина, наступним кроком було зрозуміти, як хтось міг виглядати подібним чином", — заявив учений.

Імунолог разом із генетиками зі Стенфорда, а також із групою обчислювальних біологів із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско зайнявся подальшим вивченням геному Ати. Вони виявили, що мутації присутні у семи генах істоти. Усі вони відповідають за зростання людини. Нолан припустив, що саме це поєднання мутацій спричинило такий стан Ати.

Муміфікований об'єкт був названий Ата тому, що був знайдений у чилійській пустелі Атакама Фото: YouTube/Inverse

Проте американський уфолог Стівен Грір висловив сумніви щодо цієї теорії. Він стверджує, що представлених доказів недостатньо, щоб впевнено заявляти, що цей скелет належить людському плоду.

"Ми не знаємо, що це таке, але це точно не деформована людина", — сказав фахівець.

Раніше Фокус писав, що чоловік упевнений, що розкрив найбільшу таємницю НЛО у Британії. Саймон Холланд є провідним експертом з уфології у Шотландії. Він вважає, що приватний проект великої англійської військової компанії міг містити ромбоподібний корабель, який супроводжували приватні винищувачі Harrier.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють із променями від інопланетних космічних кораблів.