Суд на Кипре приговорил украинку за нападение на россиян с ножом, — СМИ (видео)

Инцидент произошел в августе 2022-го, свидетели утверждают, что обвиняемая женщина напала на одного из организаторов акции в честь дня государственного флага РФ и "намеревалась нанести удар в горло" одну из ведущих российских активисток.

Related video

Окружной суд провинции Ларнака, что на Кипре, приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, которая в августе 2022-го напала с ножом на россиян. Сразу же после оглашения вердикта ее взяли под стражу. Об этом сообщает издание The Eastern Herald.

Координатор действий кипрской общественности в поддержку россиян в этом инциденте Микис Филаниотис заявил российскому изданию "ТАСС" , что гражданка Украины якобы полностью признала свою вину в совершении нападения.

Что известно о нападении?

22 августа группа россиян проводила митинг, посвященный Дню государственного флага РФ. Свидетели утверждают, что украинка напала на одного из организаторов акции и "намеревалась нанести удар в горло" одной ведущих активисток Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Кипра Людмиле Чуйковой.

Чуйкова заявила журналистам, что удовлетворена вердиктом.

"Нам очень помог прокурор, он был полностью на нашей стороне, так же как и судья. Сегодня, как и на прошлых заседаниях, гражданка Украины не проронила ни слова, за нее все говорил представитель защиты, якобы она раскаялась", — сказала она.

Изначально гражданку Украины обвиняли в ношении холодного оружия, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью устрашения. Однако в посольстве РФ заявили, что это "попытка смягчить ситуацию и уйти от обвинений в покушении на убийство и терроризме".

Российские дипломаты потребовали переквалифицировать уголовное дело о нападении на группу россиян по статьям "Покушение на убийство" и "Терроризм".

Есть ли реакция украинских дипломатов?

На момент написания материала Министерство иностранных дел и посольство Украины на Кипре никак не отреагировали на приговор.

Напомним, 25 февраля сотрудник посольства РФ в Бразилии напал на россиянку, которая выступила против войны. Дипломат сорвал с ворот антивоенные лозунги, а затем ударил по спине одну из женщин. После инцидента ей начали поступать угрозы от представителей посольства.

24 февраля активисты в Варшаве разбудили российских дипломатов взрывами и сигналами тревоги. На годовщину вторжения поляки и украинцы устроили совместную акцию у здания, где живут сотрудники посольства РФ.