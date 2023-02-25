В Бразилии сотрудник посольства РФ напал на россиянку, выступившую против войны (видео)

В рубашке и шортах российский сотрудник консульства сорвал с ворот антивоенные лозунги, а затем ударил по спине одну из женщин. Также известно, что после инцидента ей начали поступать угрозы от дипломатов.

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В Рио-де-Жанейро сотрудник российского консульства напал на россиянку, которая выступила с акцией протеста против вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Globo.

24 февраля в Рио-де-Жанейро две женщины пришли к консульству РФ с акцией протеста против войны в Украине. В какой-то момент к россиянкам вышел мужчина в рубашке и шортах. Он сорвал антивоенные плакаты, а затем ударил одну из девушек по спине, параллельно требуя отдать телефон. Вторая снимала это все на смартфон. В конце мужчина ушел на территорию посольства РФ, но вышел для диалога с полицейскими.

"Местные активисты поехали протестовать в Сан-Паулу, а мы занимаемся экстремизмом тут", — подписала одна из девушек сторис в Instagram.

Правоохранители задержали сотрудника посольства и двух девушек для выяснения обстоятельств. Пострадавшую россиянку отправили в больницу для медицинского освидетельствования. Также она написала заявление в полицию на сотрудника консульства. Как сообщается, после этого на нее начали поступать угрозы из консульства с угрозой завести уголовное дело.

При этом россиянка, которая снимала видео, в сторис написала, что сотрудникам посольства ничего не будет из-за дипломатического иммунитета.

Напомним, 24 февраля в Берлине у посольства РФ установили уничтоженный российский танк в честь годовщины полномасштабной войны.

Также 24 февраля активисты в Варшаве разбудили российских дипломатов взрывами и сигналами тревоги.