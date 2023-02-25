У Бразилії співробітник посольства РФ напав на росіянку, яка виступила проти війни (відео)

У сорочці та шортах російський співробітник консульства зірвав із воріт антивоєнні гасла, а потім ударив по спині одну із жінок. Також відомо, що після інциденту їй почали надходити погрози від дипломатів.

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У Ріо-де-Жанейро співробітник російського консульства напав на росіянку, яка виступила з акцією протесту проти вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Globo.

24 лютого у Ріо-де-Жанейро дві жінки прийшли до консульства РФ з акцією протесту проти війни в Україні. Якоїсь миті до росіянок вийшов чоловік у сорочці та шортах. Він зірвав антивоєнні плакати, а потім ударив одну з дівчат по спині, паралельно вимагаючи віддати телефон. Друга знімала це на смартфон. Насамкінець чоловік пішов на територію посольства РФ, але вийшов для діалогу з поліцейськими.

"Місцеві активісти поїхали протестувати в Сан-Паулу, а ми займаємося екстремізмом тут", — підписала одна з дівчат сторіс в Instagram.

Правоохоронці затримали співробітника посольства та двох дівчат для з'ясування обставин. Постраждалу росіянку відправили до лікарні для медичного огляду. Також вона написала заяву до поліції на співробітника консульства. Як повідомляється, після цього на неї почали надходити погрози з консульства з погрозою завести кримінальну справу.

При цьому росіянка, яка знімала відео, у сторіс написала, що співробітникам посольства нічого не буде через дипломатичний імунітет.

Нагадаємо, 24 лютого у Берліні біля посольства РФ встановили знищений російський танк на честь річниці повномасштабної війни.

Також 24 лютого активісти у Варшаві розбудили російських дипломатів вибухами та сигналами тривоги.