Суд на Кіпрі засудив українку за напад на росіян із ножем, — ЗМІ (відео)

Інцидент стався в серпні 2022-го, свідки стверджують, що обвинувачена жінка напала на одного з організаторів акції на честь дня державного прапора РФ і "мала намір завдати удару в горло" одній з провідних російських активісток.

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Окружний суд провінції Ларнака на Кіпрі засудив до шести місяців в'язниці українку, яка в серпні 2022-го напала з ножем на росіян. Відразу після оголошення вердикту її взяли під варту. Про це повідомляє видання The Eastern Herald.

Координатор дій кіпрської громадськості на підтримку росіян у цьому інциденті Мікіс Філаніотіс заявив російському виданню "ТАСС", що громадянка України нібито повністю визнала свою провину у скоєнні нападу.

Що відомо про напад?

22 серпня група росіян проводила мітинг, присвячений дню державного прапора РФ. Свідки стверджують, що українка напала на одного з організаторів акції та "мала намір завдати удару в горло" одній з провідних активісток Координаційної ради російських співвітчизників (КРРС) Кіпру Людмилі Чуйковій.

Чуйкова заявила журналістам, що задоволена вердиктом.

"Нам дуже допоміг прокурор, він був повністю на нашому боці, так само як і суддя. Сьогодні, як і на минулих засіданнях, громадянка України не промовила жодного слова, за неї все говорив представник захисту, нібито вона покаялася", — сказала вона.

Спочатку громадянку України звинувачували у носінні холодної зброї, пияцтві, хуліганстві, порушенні громадського порядку та носінні зброї з метою залякування. Однак у посольстві РФ заявили, що це "спроба пом'якшити ситуацію та уникнути обвинувачень у замаху на вбивство і тероризм".

Російські дипломати вимагали перекваліфікувати кримінальну справу про напад на групу росіян за статтями "Замах на вбивство" та "Тероризм".

Чи є реакція українських дипломатів?

На момент написання матеріалу Міністерство закордонних справ та посольство України на Кіпрі ніяк не відреагували на вирок.

Нагадаємо, 25 лютого співробітник посольства РФ у Бразилії напав на росіянку, яка виступила проти війни. Дипломат зірвав із воріт антивоєнні гасла, а потім ударив по спині одну з жінок. Після інциденту їй почали надходити погрози від представників посольства.

24 лютого активісти у Варшаві розбудили російських дипломатів вибухами та сигналами тривоги. На річницю вторгнення поляки та українці влаштували спільну акцію біля будівлі, де мешкають співробітники посольства РФ.