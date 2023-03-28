Мог умереть: турист, на которого напали в Великобритании, пережил 65 операций (фото)

Во время своей поездки канадец Бен Финлан был избит группой неизвестных людей. Предполагается, что нападавшие до сих пор находятся на свободе. В течение четырех лет мужчине несколько раз заменяли часть черепа и он перенес 65 операций, что привело к появлению шрамов на голове, запястьях и ногах.

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3 декабря 2018 года Бен Финлан из канадского города Торонто ждал друзей у бара в центре Лондона, когда подвергся нападению. Мужчина получил множественные переломы черепа и перенес 65 операций прежде чем смог вернуться домой в Канаду. Об этом сообщает The Sun.

Турист был немедленно доставлен в больницу, после того как прохожие нашли его на тротуаре с кровью из головы и множественными переломами черепа. Медики сказали членам семьи и подруге Кэтрин Смит вылететь в Лондон в связи с тяжелым состояниям пациента, они не могли гарантировать, что Бен доживет до утра.

Мужчине провели неотложную операцию по декомпрессии мозга, при которой была удалена часть черепа. Однако после операции у него возникли осложнения: титановая сетка, которой он был замещен, заразилась.

Бен Финлан со своей девушкой Кэтрин Смит до нападения и после Фото: коллаж Фокус

В течение следующих четырех лет Бену несколько раз заменяли часть черепа, и он перенес 65 операций, что привело к появлению шрамов на голове, запястьях и ногах. Операции включали шунтирование сосудов, две неудачные пересадки мышц спины для замены скальпа, более десяти пересадок кожи с бедер, реконструкцию лица, двадцать переливаний крови и операцию по удалению свернувшегося легкого.

Недавно канадец, наконец, вернулся домой, но через несколько недель ему предстоит еще одна операция по удалению лишних мышц на шее.

Предполагается, что нападавшие до сих пор находятся на свободе.

"Люди, которые сделали это с Беном, так и не были пойманы, но мы не сосредоточены на этих неудачниках — мы сосредоточены на выздоровлении Бена. После 4 лет, 3 месяцев, 65 операций и бесчисленных бессонных ночей, 2 марта он вернулся домой", — рассказала девушка пострадавшего.

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Также сообщалось, что в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.