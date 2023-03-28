Міг померти: турист, на якого напали у Великій Британії, пережив 65 операцій (фото)

Під час своєї поїздки канадець Бен Фінлан був побитий групою невідомих людей. Передбачається, що нападники досі перебувають на волі. Протягом чотирьох років чоловікові кілька разів замінювали частину черепа і він переніс 65 операцій, що призвело до появи шрамів на голові, зап'ястях і ногах.

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3 грудня 2018 року Бен Фінлан з канадського міста Торонто чекав друзів біля бару в центрі Лондона, коли на нього напали невідомі. Чоловік отримав численні переломи черепа і переніс 65 операцій, перш ніж зміг повернутися додому до Канади. Про це повідомляє The Sun.

Туриста негайно доправили в лікарню, після того як перехожі знайшли його на тротуарі із кров'ю з голови і численними переломами черепа. Медики сказали членам сім'ї та подрузі Кетрін Сміт вилетіти до Лондона у зв'язку з важким станом пацієнта, вони не могли гарантувати, що Бен доживе до ранку.

Чоловікові зробили невідкладну операцію з декомпресії мозку, під час якої було видалено частину черепа. Однак після операції в нього виникли ускладнення: титанова сітка, якою він був заміщений, була заражена.

Бен Фінлан зі своєю дівчиною Кетрін Сміт до нападу та після Фото: колаж Фокус

Упродовж наступних чотирьох років Бену кілька разів замінювали частину черепа, і він переніс 65 операцій, що призвело до появи шрамів на голові, зап'ястях та ногах. Операції включали шунтування судин, дві невдалі пересадки м'язів спини для заміни скальпу, понад десять пересадок шкіри зі стегон, реконструкцію обличчя, двадцять переливань крові та операцію з видалення згорнутої легені.

Нещодавно канадець нарешті повернувся додому, але за кілька тижнів його чекає ще одна операція з видалення зайвих м'язів на шиї.

Передбачається, що нападники досі перебувають на волі.

"Людей, які зробили це з Беном, так і не спіймали, але ми не зосереджені на цих невдахах — ми зосереджені на одужанні Бена. Після 4 років, 3 місяців, 65 операцій і незліченних безсонних ночей, 2 березня він повернувся додому", — розповіла дівчина постраждалого.

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