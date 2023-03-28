В Госдепе США поддержали создание трибунала для расследования военных преступлений России

По словам посла уголовного правосудия США Бет Ван Скаак, пока что нет международного консенсуса на счет того, как будет проходить суд над РФ. Однако есть два варианта: украинский трибунал с международной поддержкой или трибунал, созданный Генассамблеей ООН.

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Государственный департамент США поддержал создание специального трибунала для расследования преступлений России на войне в Украине. Об этом сказала посол уголовного правосудия США Бет Ван Скаак 27 марта во время выступления на конференции в Католическом университете в Вашингтоне, передает издание "Голос Америки".

"Было много разных моделей, которые рассматривались. США подробно рассматривали все "за" и "против" каждой из них и пришли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предусматривает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины", — сказала она.

По словам Бет Ван Скаак, это позволит вести "предметную юрисдикцию" в отношении международных преступлений. В свою очередь Украина сможет привлекать международный персонал, возможно, путем интеграции судей, прокуроров, следователей, адвокатов, или через предоставление экспертной помощи по ее запросу.

Она считает, что такой суд должен находится за пределами нашей страны, что поможет в дальнейшем еще больше интегрироваться в европейское сообщество.

"Потенциально это может быть где-то в Европе, по крайней мере во время войны… Международная легитимность такого института и будет иметь важное значение для нее, а также будет способствовать оказанию помощи сильными государствами, которые преданы расследованию преступления агрессии", — добавила посол.

Кроме того, Скаак отметила, что международного консенсуса о том, как может проходить суд над Россией, еще нет. Она добавала, что есть два варианта:

украинский трибунал, который будет иметь международный характер и будет иметь много международной поддержки;

трибунал, который может создать Генассамблея ООН.

"Власти Украины рассматривают оба варианта. Высказывалось предпочтение более обособленной международной институции, но есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобной институции", — сказала Бет Ван Скаак.

Напомним, 27 марта Фокус разбирался, почему международное правосудие пока что не может наказать Владимира Путина.

15 марта британский юрист Джеффри Найс, который был прокурором в ходе трибунала над экс-президентом Югославии Милошевичем, заявил, что Путин может избежать наказания, потому что система международного гуманитарного права потерпела неудачу, а страны Запада прямо не называют главу Кремля военным преступником.