У Держдепі США підтримали створення трибуналу для розслідування військових злочинів Росії

За словами пані посла кримінального правосуддя США Бет Ван Скаак, поки що немає міжнародного консенсусу щодо того, як проходитиме суд над РФ. Проте є два варіанти: український трибунал із міжнародною підтримкою чи трибунал, створений Генасамблеєю ООН.

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Державний департамент США підтримав створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії на війні України. Про це сказала пані посол кримінального правосуддя США Бет Ван Скаак 27 березня під час виступу на конференції у Католицькому університеті Вашингтона, повідомляє видання "Голос Америки".

"Було багато різних моделей, які розглядалися. США докладно розглядали всі "за" та "проти" кожної з них і дійшли висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", — сказала вона.

За словами Бет Ван Скаак, це дозволить вести "предметну юрисдикцію" щодо міжнародних злочинів. Таким чином Україна зможе залучати міжнародний персонал, можливо, шляхом інтеграції суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів або через надання експертної допомоги на її запит.

Вона вважає, що такий суд має перебувати за межами нашої країни, що допоможе надалі ще більше інтегруватися до європейської спільноти.

"Потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни… Міжнародна легітимність такого інституту і матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які надано розслідуванню злочину агресії", — додала посол.

Крім того, Скаак зазначила, що міжнародного консенсусу про те, як може проходити суд над Росією, ще немає. Вона додала, що є два варіанти:

український трибунал, який матиме міжнародний характер та матиме багато міжнародної підтримки;

суд, який може створити Генасамблея ООН.

"Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більш відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вдасться зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції", — сказала Бет Ван Скаак.

Нагадаємо, 27 березня Фокус розбирався, чому міжнародне правосуддя поки що не може покарати Володимира Путіна.

15 березня британський юрист Джеффрі Найс, який був прокурором під час трибуналу над експрезидентом Югославії Мілошевичем, заявив, що Путін може уникнути покарання, тому що система міжнародного гуманітарного права зазнала невдачі, а країни Заходу прямо не називають главу Кремля військовим злочинцем.