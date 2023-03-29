Блогер из РФ позировал с голыми ягодицами в священном месте на Бали: ему грозит депортация (фото)

Российский тревел-блогер Юрий Чиликин забрался на гору Агунг, не зная о ее сакральной ценности для индонезийцев. Теперь он не попадет на остров минимум полгода.

Related video

Российского тревел-блогера Юрия Чиликина депортируют с острова Бали за фотографию с оголенными ягодицами на фоне священной горы. Об этом сообщила индонезийская газета The Jakarta Post.

Чиликина заставят пройти церемонию подношения богам, чтобы усмирить их гнев. Как отмечают журналисты, он "показал свое достоинство" горе Агунг.

Местные жители пожаловались на инцидент властям, а блогер уверял, что не подозревал о кадре в столь сакральном месте.

"Если бы знал, не стал бы так делать. Я явно не хотел, чтобы испортился отдых и мои дальнейшие планы. Пока это похоже на дурдом, уже скорей хочется уехать отсюда", — прокомментировал ситуацию Чиликин.

Чиликину поступали угрозы от местных жителей

Теперь россиянин не попадет на Бали минимум полгода — его внесли его в черный список туристов.

"Он нарушил нормы поведения и проявил неуважение к нашей культуре", — заявил глава управления по законодательству и правам человека острова Бали Ангиат Напитупулу.

Юрий Чиликин сфотографировался голым на Бали — позиция россиянина

Российское медиа Mash отмечало, что Чиликину поступали угрозы от местных жителей.

"Юрий был готов поучаствовать в церемонии подношений богам на очищение вулкана, а также финансово поддержать ее. Лишь бы местные простили и не злились", — сообщили журналисты.

Чиликин признал, что не совсем правильно понял трактовку символизма вулкана Агунг.

"Меня начинают резко отмечать везде, я закрываю все социальные сети… Это символ бога Шивы, который олицетворяет мужское начало. Я выложил фото, чтобы привлечь внимание аудитории. Мне показалось, что было бы прикольно, если я запечатлю момент покорения вершины таким способом", — говорил он.

Российские юристы отметили, что власти Индонезии могут обратиться за оказанием правовой помощи в Москву, если признают действия Чиликина уголовно наказуемыми. Страны заключили соответствующий договор.

По российскому законодательству действия блогера подпадают под статью "Мелкое хулиганство". Чиликину могут выписать штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на 15 суток.

Напомним, что после начала большой войны России с Украиной десятки тысяч россиян сбежали на Бали. Власти острова думают над ограничением выдачи виз для россиян.

Балийские чиновники жаловались на туристов из Украины и России — они часто злоупотребляют туристическими визами для поиска работы на острове.