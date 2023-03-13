Плохо себя ведут и нарушают закон: на Бали хотят отменить визовые льготы для украинцев и россиян

Власти острова рассказали, что туристы из Украины и РФ нелегально работают, а в соцсетях распространяют видео, как, предположительно, украинцы и россияне нарушают правила дорожного движения и грубо ведут себя с полицейским, которые останавливают их.

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Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил МИД Индонезии отменить упрощенный въезд для туристов из Украины и России. Это связанно с сообщениями о том, что граждане этих стран плохо себя ведут и замешаны в преступных действиях. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

Сейчас украинцы и россияне получают визы по прибытию в аэропорт.

"Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовые льготы для россиян и украинцев", — сказал Костер.

По его словам, такое решение он принял после получения сообщений и жалоб на туристов из Украины и РФ, которые злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу на популярном среди иностранцев острове.

"Почему именно эти две страны? Сейчас они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать", — отметил чиновник.

Во время брифинга он также сообщил о депортации 31-го украинского и российского туристов.

В издании отмечают, что в социальных сетях публикуют видео, как, предположительно, украинские и российские туристы нарушают правила дорожного движения и грубо ведут себя с полицейскими, которые останавливают их.

Напомним, осенью 2022-го ряд европейских государств закрыли или ограничили въезд для российских граждан. 21 сентября стало известно, что власти Латвии ограничили пересечение границы для граждан РФ с шенгенскими визами. Кроме того, Рига не намерена выдавать гуманитарные визы для мобилизованных россиян.

29 сентября Финляндия запретила въезжать в страну россиянам. Причина — проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

25 октября Чехия закрыла въезд для граждан России по шенгенским визам. Таким образом чешское правительство аннулировало визы на въезд россиян, которые стремятся посетить страну в туристических, спортивных и культурных целях.