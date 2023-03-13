Погано поводяться і порушують закон: на Балі хочуть скасувати візові пільги для українців та росіян

Влада острова розповіла, що туристи з України та РФ нелегально працюють, а в соцмережах розповсюджують відео, як, імовірно, українці та росіяни порушують правила дорожнього руху і грубо поводяться з поліцейським, які зупиняють їх.

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Губернатор індонезійського острова Балі Ваян Костер запропонував МЗС Індонезії скасувати спрощений в'їзд для туристів з України та Росії. Це пов'язано з повідомленнями про те, що громадяни цих країн погано поводяться і причетні до злочинних дій. Про це повідомляє видання The Jakarta Post.

Наразі українці та росіяни отримують візи з прибуття в аеропорт.

"Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візові пільги для росіян та українців", — сказав Костер.

За його словами, таке рішення він ухвалив після отримання повідомлень та скарг на туристів з України та РФ, які зловживають своїми туристичними візами, щоб знайти роботу на популярному серед іноземців острові.

"Чому саме ці дві країни? Зараз вони перебувають у стані війни, тому вони приїжджають на Балі не лише як туристи, а й для того, щоб працювати", — зазначив чиновник.

Під час брифінгу він також повідомив про депортацію 31-го українського та російського туристів.

У виданні зазначають, що в соціальних мережах публікують відео, як, ймовірно, українські та російські туристи порушують правила дорожнього руху і грубо поводяться з поліцейськими, які їх зупиняють.

Нагадаємо, восени 2022-го низка європейських держав закрили або обмежили в'їзд для російських громадян. 21 вересня стало відомо, що влада Латвії обмежила перетин кордону для громадян РФ з шенгенськими візами. Крім того, Рига не має наміру видавати гуманітарні візи для мобілізованих росіян.

29 вересня Фінляндія заборонила в'їжджати в країну росіянам. Причина — проведення референдумів на окупованих територіях України.

25 жовтня Чехія закрила в'їзд для громадян Росії за шенгенськими візами. Таким чином чеський уряд анулював візи на в'їзд росіян, які прагнуть відвідати країну з туристичною, спортивною та культурною метою.