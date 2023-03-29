Блогер з РФ позував із голими сідницями у священному місці на Балі: йому загрожує депортація (фото)

Російський тревел-блогер Юрій Чилікін заліз на гору Агунг, не знаючи її сакральну цінність для індонезійців. Тепер він не потрапить на острів щонайменше пів року.

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Російського тревел-блогера Юрія Чилікіна депортують із острова Балі за фото\ з оголеними сідницями на тлі священної гори. Про це повідомила індонезійська газета The Jakarta Post.

Чилікіна змусять пройти церемонію підношення богам, щоб вгамувати їхній гнів. Як зазначають журналісти, він "показав своє достоїнство" горі Агунг.

Місцеві жителі поскаржилися на інцидент владі, а блогер запевняв, що не підозрював про кадр у такому сакральному місці.

"Якби знав, не став би так робити. Я точно не хотів зіпсувати відпочинок та мої подальші плани. Поки це схоже на нісенітницю, вже хочеться виїхати звідси якнайшвидше", — прокоментував ситуацію Чилікін.

Чилікіну погрожували місцеві мешканці

Тепер росіянин не потрапить на Балі щонайменше пів року — його внесли до чорного списку туристів.

"Він порушив норми поведінки та проявив неповагу до нашої культури", — заявив голова управління законодавства та прав людини острова Балі Ангіат Напітупулу.

Юрій Чилікін сфотографувався голим на Балі — позиція росіянина

Російське медіа Mash зазначало, що Чилікіну погрожували місцеві.

"Юрій був готовий взяти участь у церемонії дарів богам на очищення вулкана, а також фінансово підтримати її. Аби місцеві вибачили та не злилися", — повідомили журналісти.

Чилікін визнав, що не зовсім правильно зрозумів трактування символізму вулкана Агунг.

"Мене починають різко позначати всюди, я закриваю всі соціальні мережі… Це символ бога Шиви, який уособлює чоловіче начало. Я виклав фото, щоб привернути увагу аудиторії. Мені здалося, що було б прикольно, якщо я зафіксую момент підкорення вершини в такий спосіб", — казав він.

Російські юристи зазначили, що влада Індонезії може звернутися за наданням правової допомоги до Москви, якщо дії Чилікіна визнають кримінально караними. Країни уклали відповідний договір.

За російським законодавством дії блогера підпадають під статтю "Дрібне хуліганство". Чилікіну можуть виписати штраф у розмірі від 500 до 1000 рублів або присудити адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, що після початку великої війни Росії з Україною десятки тисяч росіян втекли на Балі. Влада острова думає над обмеженням видаванням віз для росіян.

Балійські чиновники скаржилися на туристів з України та Росії — вони часто зловживають туристичними візами для пошуку роботи на острові.