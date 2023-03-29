Британец, который 2 года прятал мертвое тело в морозильной камере, пойман за мошенничество

Дэмион Джонсон, который почти два года хранил труп в морозильнике, обвиняется в мошенничестве с денежными счетами умершего для собственного обогащения. В следующем месяце британец предстанет перед Королевским судом Дерби, где, как ожидается, заявит о своей вине.

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В Великобритании 52-летний Дэмион Джонсон обвиняется в препятствовании погребению Джона Уэйнрайта, с которым он жил в центре Бирмингема, а также в неоднократном использовании банковских карт покойного. Об этом сообщает Daily Star.

На этой неделе прокуроры сообщили в суде Южного Дербишира, что Дэмион неоднократно использовал денежные счета своего умершего сожителя для оплаты товаров. Обвиняемый снимал деньги в банкоматах, а также переводил их на свой собственный счет.

Правоохранители добавили, что тело Джона было обнаружено только в августе 2020 года, когда его нашли в морозильной камере их общей бирмингемской квартиры. Прокуроры отметили, что мужчина умер в сентябре 2018 года. Причина смерти пока не установлена.

Дэмион Джонсон был обвинен по одному пункту, связанному с препятствованием захоронению тела своего сожителя, и по трем пунктам, связанным с мошенническим использованием денег покойного в своих корыстных целях.

В следующем месяце британец предстанет перед Королевским судом Дерби Фото: Daily Star

Адвокат Шайроз Ахмед, представляющий обвинение, сказал на коротком слушании, что самое серьезное обвинение, предъявленное Дэмиону, может быть рассмотрено только в суде высшей инстанции.

Издание отмечает, что в следующем месяце британец предстанет перед Королевским судом Дерби, где, как ожидается, заявит о своей вине.

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