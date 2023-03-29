Британця, який 2 роки ховав мертве тіло в морозильній камері, спіймали за шахрайство

Деміона Джонсона, який майже два роки зберігав труп у морозильнику, звинувачують у шахрайстві з грошовими рахунками померлого для власного збагачення. Наступного місяця британець постане перед Королівським судом Дербі, де, як очікується, заявить про свою провину.

Related video

У Великобританії 52-річного Деміона Джонсона звинувачують за спробу завадити похоронам Джона Уейнрайта, з яким він жив у центрі Бірмінгема, а також у неодноразовому використанні банківських карток покійного. Про це повідомляє Daily Star.

Цього тижня прокурори повідомили у суді Південного Дербішира, що Деміон неодноразово використовував грошові рахунки свого померлого співмешканця для оплати товарів. Обвинувачений знімав гроші у банкоматах, а також переказував їх на свій власний рахунок.

Правоохоронці додали, що тіло Джона було виявлено лише у серпні 2020 року, коли його знайшли у морозильній камері їхньої спільної бірмінгемської квартири. Прокурори зазначили, що чоловік помер у вересні 2018 року. Причину смерті поки не встановлено.

Деміон Джонсон був звинувачений за одним пунктом, пов'язаним із перешкоджанням похованню тіла свого співмешканця, і за трьома пунктами, пов'язаними з шахрайським використанням грошей покійного у своїх корисливих цілях.

Наступного місяця британець постане перед Королівським судом Дербі Фото: Daily Star

Адвокат Шайроз Ахмед, який представляє звинувачення, сказав на короткому слуханні, що найсерйозніше звинувачення Деміону може бути розглянуте тільки в суді вищої інстанції.

Видання зазначає, що наступного місяця британець постане перед Королівським судом Дербі, де, як очікується, заявить про свою провину.

Раніше Фокус писав, що в Канаді жінка ледь не втратила ноги після вживання горілки на вечірці. Щоб зберегти кінцівки Джулії Андерсон знадобилися діаліз, переливання крові та операція з пересадки шкіри. Через три роки дівчина й досі не може нормально ходити.

Також повідомлялося, що у США жінка "захопила" чужу квартиру і не хоче з'їжджати. Американка Алейн Скайлар розповіла, що доглядальниця Тетяна Абелло, яку вони найняли у 2016 році, "захопила" будинок після того, як її мама померла у 2021 році. Жінка заявляє, що цінні речі, які належали до її родини, зникли. Вона має намір поновити судовий розгляд.