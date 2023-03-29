В российских магазинах начали в мешках продавать "плодородный украинский чернозем" (фото)

Как обещают продавцы, благодаря земле из Украины растения россиян будут "здоровыми и быстрорастущими". Продавать чернозем будут в мешках по 50 литров.

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В российских магазинах начали продавать "плодородный украинский чернозем". О старте продаж 29 марта сообщил торговый центр "Южный", что в Москве.

"Плодородный украинский чернозем теперь в магазинах России… С радостью сообщаем о начале продаж украинского чернозема в нашем торговом центре "Южный"", — сказано в сообщении.

В магазине заявили, что продавать землю из Украины будут в мешках по 50 литров. Цену в московском ТЦ не стали уточнять, однако утверждают, что "высококачественный украинский чернозем был подвергнут тщательной проверке на содержание вредных веществ".

"После проведения всех исследований, можем с уверенностью сказать, что благодаря свойствам украинского чернозема ваши растения будут здоровыми и быстрорастущими", — обещают продавцы.

Напомним, 16 марта заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские военные на оккупированных территориях Украины воруют вещи у гражданских и пытаются менять их на алкоголь. Она отметила, что наиболее габаритные украденные вещи — холодильники, стиральные машины, телевизоры оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы.

Ранее, 19 августа 2022-го исследователи писали, что из-за загрязнения артиллерийскими снарядами украинские земли могут стать непригодны для выращивания сельскохозяйственных культур на минимум столетие. По мнению экспертов, ближайшее столетие станет самым сложным для украинских фермеров и мирового продовольственного рынка.